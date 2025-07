Djokovic non si è allenato: suona l’allarme in vista della semifinale con Sinner

Novak Djokovic quest’oggi non si è allenato. Non è una novità considerando le sue condizioni non sempre impeccabili ma l’allarme suona in quanto domani è in programma la semifinale di Wimbledon contro Jannik Sinner. Andiamo a vedere le ultime su come sta a meno di 24h da questo cruciale incontro, secondo quanto riportato da Gazzetta.it. Un eventuale forfait, qualificherebbe di diritto l’altoatesino alla finale.

Djokovic non si allena, scatta l’allarme per domani

“Allarme per le condizioni di Novak Djokovic. Il serbo, sette volte vincitore di Wimbledon, non si è allenato ad Aorangi il giorno prima della semifinale dello slam londinese contro Jannik Sinner. Il fuoriclasse di Belgrado si sarebbe dovuto allenare alle 13 (ora locale) sul campo numero due, proprio accanto all’azzurro, impegnato a sua volta con Basile. Si era poi sparsa la voce che l’allenamento di Nole sarebbe slittato alle 15, sempre sul campo 2 di Aorangi, ma nemmeno a quell’ora Djokovic si è presentato. Poi la conferma ripresa anche dai media serbi: Novak non si allena”.

“Evidentemente il problema riscontrato nel quarto set ieri nella sfida contro Cobolli, dovuto a quella scivolata al primo match point, si è rivelato più serio di quanto si pensasse. I giornalisti serbi hanno confermato la notizia, parlando però di un risentimento muscolare che Djokovic aveva avvertito anche prima di quella caduta e che avrebbe condizionato l’ex numero uno del mondo per tutto il set. Si tratta senza dubbio di un campanello d’allarme per il sette volte campione di Wimbledon. Anche in Australia, dopo la partita nei quarti di finale contro Alcaraz, Djokovic si era fatto male alla coscia e aveva saltato, in quell’occasione, ben due sessioni di allenamento, per poi scendere in campo in semifinale contro Sasha Zverev e ritirarsi dopo un set”.

Leggi anche: Cobolli lotta ma è Djokovic a raggiungere Sinner in semifinale

Questi gli orari delle due semifinali di domani. Alle 14.30 si partirà con Alcaraz vs Fritz. A seguire, verosimilmente verso le 17.30, andrà in scena l’incontro tra Sinner e Djokovic. Condizioni del serbo permettendo.