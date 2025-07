Di Lorenzo: «Ci sono tutti i presupposti per far bene, Conte sa come stimolare un gruppo per dare il massimo»

Il capitano del Napoli, Giovanni Di Lorenzo, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky Sport, dopo la vittoria nell’amichevole contro il Catanzaro

Le parole di Di Lorenzo

«Partita diversa rispetto a quella contro l’Arezzo, le gambe stanno meglio e stiamo gestendo i carichi di lavoro. Domani ultima seduta prima di due giorni di riposo, oggi abbiamo fatto meglio e siamo contenti».

Primo bilancio? «Sensazioni positive, abbiamo lattato tanto ed i nuovi sono arrivati subito. Il ritiro serve anche per conoscerci, sono ragazzi forti e si sono integrati subito. Le sensazioni sono positive».

De Bruyne? «Un campione, lo è per qualità tecniche ed anche caratteriali. I campioni migliorano chi gli gioca attorno, siamo felici di averlo con noi e si sta integrando bene. Mi ha colpito la sua umiltà, si è integrato nel gruppo e sta studiando la situazione. Questo è sintomi di intelligenza, il gruppo si sta formando ma già la base era forte e buona. Ci sono i presupposti per fare un’altra grande stagione».

Obiettivo? «Quello di crescere e fare meglio della passata stagione, ovvero rivincere lo scudetto e fare bene nelle coppe. Non ci dobbiamo accontentare, il mister sa bene cosa vuol dire vincere e rivincere. Saprà toccare le corde giuste».

Conte ha toccato le corde giuste con te per farti restare in azzurro, come lo hai ritrovato?

«Non so se era in bilico lo sapranno lui e la societa, ma da parte del gruppo non c’è mai stata la sensazione che se ne potesse andare. Ripartire con lui è bello ed è segno di continuità di progetto. Ci sono tutti i presupposti per far bene, lui sa come stimolare un gruppo per dare il massimo, ha già cominciato in questo ritiro e lo farà per tutto l’anno»