Debacle della Francia femminile contro la Germania, Bacha: «Non meritavano di passare, noi abbiamo giocato meglio»

La Francia femminile, partita come una delle favorite per la vittoria dell’Europeo, ha perso contro la Germania ai quarti di finale ai rigori (1-1, poi 5-6); le tedesche hanno giocato solo per tredici minuti in undici, perché nel primo tempo c’è stata l’espulsione di Hendrich.

Debacle della Francia femminile contro la Germania agli Europei

Footmercato scrive:

Il quarto di finale della Francia contro la Germania era iniziato piuttosto bene per le francesi. L’espulsione di Hendrich ha offerto un rigore trasformato da Geyoro. La Francia avrebbe quindi giocato 80 minuti in superiorità numerica. Ma Nüsken ha pareggiato poco dopo ed è stato necessario andare ai tempi supplementari, poi ai calci di rigore, nonostante le numerose occasioni avute dalla Francia. E alla fine è stata la Germania a vincere dopo i due penalty sbagliati da Majri e Sombath. Un fallimento significativo.

Dopo la partita, c’è stata parecchia frustrazione da parte delle calciatrici francesi:

«C’è delusione e tanta frustrazione perché non siamo riuscite ad approfittare dei punti deboli delle nostre avversarie e non abbiamo giocato come giochiamo di solito. È triste perché avremmo dovuto segnare un gol in più di loro. Siamo arrivate ai rigori e poi, è la legge dello sport. Volevamo davvero andare fino in fondo. E’ difficile. Avevamo molta fiducia. Non ce lo aspettavamo», ha dichiarato la capitana Griedge Mbock.

La sua compagna di squadra, Salma Bacha, ha invece speso parole più forti:

«Sono ovviamente delusa, volevamo dimostrare determinazione. Loro hanno giocato una partita eccezionale perché in dieci contro undici, hanno tenuto bene. Ci sono stati annullati due gol, abbiamo preso una traversa e i rigori sono sempre 50 e 50. Non ho le parole, non so cosa dire. Abbiamo giocato bene, con possesso palla maggiore, volevamo divertirci in campo, ma forse siamo state precipitose su alcune cose. La Germania non ha offerto un grande gioco, si sono difese; non hanno meritato questo passaggio del turno».

Il ct Laurent Bonadei ha commentato:

«Ci sono rimpianti perché quando siamo 11 contro 10, sappiamo che non c’è più inferiorità sui calci piazzati. Avremmo dovuto evitare di dare loro queste opportunità. Dopo aver avuto qualche imprecisione tecnica in area di rigore, la Germania ha difeso bene. Noi non siamo riusciti a trovare il colpo giusto, tranne che per due gol in fuorigioco».