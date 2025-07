Riparte la telenovela stadio. De Laurentiis: «Tra tre anni uno stadio nuovo». Il sindaco scettico su Poggioreale

In occasione della 55ª edizione del Giffoni Film Festival, iniziata oggi, 17 luglio, Aurelio De Laurentiis è intervenuto su diversi temi legati al futuro del calcio italiano e alla situazione del Napoli. Davanti a una platea di giovani giurati, il presidente ha parlato di riforme necessarie, della crisi strutturale del sistema calcistico e della possibilità di costruire un nuovo stadio entro tre anni. Lo riporta La Gazzetta dello Sport, a firma Antonio Giordano.

De Laurentiis sul Napoli:

La Gazzetta riporta: «Nuovo stadio “in tre anni” e per la vittoria della Champions “non dipende da me”. Dal palco del “Giffoni Film Festival” il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis rilancia il progetto della squadra di Conte, dopo gli acquisti di De Bruyne e Noa Lang e, in attesa dell’ufficialità, di Beukema e Lucca. “Saremo competitivi ai massimi livelli – esordisce il numero uno azzurro -. Il problema del Napoli è che siamo immersi in un sistema fallimentare. Dobbiamo prendere decisioni, altrimenti tra due, tre anni il calcio scompare. Rischiamo di usurare la salute dei nostri calciatori, dobbiamo intervenire altrimenti il movimento fallisce. Diventa un mantenimento di poltrone ad oltranza”.

La critica al sistema del presidente:

Il giornale sportivo prosegue: «Quello di De Laurentiis è un attacco netto al sistema. “Bisogna muovere il c…, fare cambiamenti. Negli Stati Uniti, il basket stava perdendo soldi una decina di anni fa: le squadre hanno deciso di sospendere il campionato per sei mesi e hanno fatto i cambiamenti. Abbiamo una Serie B fallimentare, una Serie A che non riesce a ridursi. Tutti i costi sono arrivati alle stelle, come per le squadre femminili. Chi sta dietro al calcio, istituzionalmente parlando, sembra quasi che faccia la guerra al calcio, pur di non farlo progredire e crescere. I politici credono che noi siamo miliardari, quando il 90% dei club è pieno di debiti”».

Manfredi sul nuovo stadio:

Ansa riporta la reazione del Sindaco di Napoli: «E’ di questi giorni l’idea lanciata dal produttore di realizzare il nuovo stadio del Napoli nella zona di Poggioreale. Una ipotesi che non suscita particolari entusiasmi in Comune. “E’ un’ulteriore ipotesi – ha detto oggi il sindaco Gaetano Manfredi – una delle tante che abbiamo già visto. La valuteremo, ma lì c’è il Caramanico che è uno dei mercati più importanti della città, quindi ci sono delle problematiche tecniche non facilmente superabili“».