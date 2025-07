De Bruyne: «Non ho avuto modo di guardare tanta Serie A» (cioè non ha mai visto una partita)

Oggi è stato il gran giorno delle prime parole di Kevin De Bruyne da giocatore del Napoli. Il centrocampista ha confessato anche di non aver mai visto un match di serie A ma anche di voler rimediare nel breve periodo per imparare sulla nuova lega

“Ho passato una vita in Premier, poi ho preso la decisione di partire. Sarò a vita un calciatore del Man City, ma è terminata quell’esperienza e cercavo una nuova sfida. Questo progetto mi dà la possibilità di giocare ad alto livello, il progetto mostrato dal club dimostra che qui si vuole investire. Abbiamo già fatto 4-5 nuovi acquisti, gettando le basi per il futuro. Non sono più così giovane, ma penso di poter dare il mio contributo per far crescere la squadra e io imparerò dalla squadra. Non ho avuto modo di guardare tanta Serie A in passato, adesso invece la guarderò”.

De Bruyne durante la conferenza ha anche spiegato le differenze tra lui e il connazionale ex Napoli Dries Mertens, due persone agli antipodi:

“Difficile da dire, anche perché come persona sono diverso da Dries, io sono più introverso. Passo tanto tempo in famiglia, ma sicuramente capiterà di uscire la sera e andare a cena. Starà a me adattarmi a questa situazione. Nove anni fa ero con Dries, ancor prima di sposarmi, feci un giro per la città e vidi la differenza di come la gente tratta i calciatori, la differenza rispetto a come vengono trattati i calciatori del Manchester City. L’amore, l’entusiasmo, la passione che questo popolo ha verso la squadra è incredibile. A volte è un po’ tanto, ma si tratta di affetto, alla base c’è l’amore e finché c’è amore va bene”.