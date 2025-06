Darwin Nunez costerà al Napoli 82 milioni di euro (Telegraph)

Darwin Nunez e il Napoli, un matrimonio che col passare dei giorni diventa sempre più probabile. Nelle ultime ore vi abbiamo riportato dei passi in avanti nella trattativa e di una presunta volontà del calciatore a sposare il progetto azzurro. Poco fa, dall’Inghilterra è arrivata la notizia che il club di Aurelio De Laurentiis starebbe per presentare un’offerta ufficiale al Liverpool.

Telegraph, Napoli pronto a presentare un’offerta ufficiale per Nunez

A soffermarsi sulla vicenda di mercato è il Telegraph, che scrive:

“Il Napoli sta preparando un’offerta ufficiale per Darwin Núñez, dopo aver individuato nell’attaccante del Liverpool la scelta numero uno per rafforzare l’attacco di Antonio Conte in vista della Champions League. Conte aveva preso in considerazione il nazionale canadese Jonathan David – a parametro zero dopo la scadenza del contratto con il Lille – ma sta dando priorità a Núñez per la sua altezza e la sua presenza fisica. Núñez, 26 anni, ha giocato da titolare in otto partite di Premier League la scorsa stagione, ma ha anche giocato un ruolo importante con i suoi gol decisivi nel contro il Brentford”.

Il giornale britannico riferisce poi che l’ex Benfica potrebbe costare al Napoli “circa 70 milioni di sterline” (che in euro fanno 82 milioni). Una cifra carissima, ma che manderebbe al settimo cielo Antonio Conte. “L’ex allenatore di Chelsea e Tottenham vuole un attaccante per supportare Lukaku, dato che il club tornerà in Champions League, dopo aver vinto il titolo senza distrazioni europee la scorsa stagione. Il Napoli ha anche Victor Osimhen, ma verrà ceduto”, si legge.

David, niente accordo con la Juventus: il futuro è tra Premier e Arabia Saudita

Telegraph torna infine a parlare di David suggerendo per il canadese un futuro tra Premier League ed Arabia Saudita: “Anche la Juventus era interessata, ma non è stato ancora raggiunto alcun accordo, aprendo le porte a una squadra di Premier League. Il West Ham stima molto il venticinquenne, ma crede che voglia giocare in Champions League. C’è anche interesse dall’Arabia Saudita, il che sarebbe un’operazione redditizia per l’ex attaccante del Gent”.