Conte ha imparato a conoscere Napoli e il suo ambiente, ora deve gestire anche l’entusiasmo

Conte ha imparato a conoscere Napoli e il suo ambiente

Parole misurate e santa pazienza ma senza nascondersi. Antonio Conte indica la strada sulla gestione dell’entusiasmo di una squadra che ora è vista come top in Italia. Confermati i big con De Bruyne, Lang, Lucca, Beukema e Marianucci, in attesa di almeno altri 4 arrivi, è il segnale di un progetto per una nuova grandeur.

Il coach british-pugliese, però, ha imparato a conoscere Napoli e il suo ambiente. Separa con dovizia la passione e il calore dei tifosi: “il nostro obiettivo è rendere orgoglioso il popolo napoletano”. È la filosofia che è in linea con l’altro “cervello” di questo progetto: Valentina De Laurentiis. Napoli è il valore per cui battersi e per cui creare un’immagine da esportare in tutto il mondo.

Placare gli entusiasmi si diceva o almeno gestirli. Come serve quella pazienza di fronte a chi rileva i risultati di Conte in Champions League: roba da far infuriare per la banalità anche Giovanni, 80 anni, tifoso dai tempi del campo “Ascarelli”. Le risposte sono arrivate con una calma olimpica sottolineando che pure il City di Gaurdiola ha impiegato 10 anni per vincere. E meno male che per la Champions League il grande obiettivo è confermare i quarti del 2023 o entrare tra le prime 4 ma senza fare drammi se il Napoli si dovesse fermare prima.

C’è lo scudetto da difendere provando l’impresa dei due consecutivi, magari insieme a Coppa Italia e Supercoppa per un triplete storico che solo Conte può regalare insieme ai suoi ragazzi a questo “popolo da rendere orgoglioso”. La stagione è appena iniziata, scopriremo quale cantiere ha in mente il fuoriclasse della panchina.