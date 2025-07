Con Conte in panchina, il Napoli è al riparo dal rischio “sbornia” post-scudetto (Repubblica)

Ieri è cominciato il ritiro del Napoli a Dimaro e nella giornata di oggi il tecnico Antonio Conte terrà la prima conferenza stampa della nuova stagione.

Con Conte in panchina, il Napoli è al riparo dal rischio “sbornia” post-scudetto

Scrive Marco Azzi sull’edizione napoletana di Repubblica:

Nel pomeriggio al teatro di Dimaro è in programma la conferenza introduttiva di Conte, costretto a circoscrivere il grande entusiasmo che rischia di gonfiare in maniera pericolosa l’autostima della sua squadra. Due anni fa lo spogliatoio non riuscì a metabolizzare la sbornia dello scudetto e la conseguenza fu un disastroso decimo posto. Ma con il tecnico leccese in panchina i campioni d’Italia sono al riparo dal rischio vertigini.

Nicolò Schira su Il Giornale scrive:

Comanda il Napoli. Dopo il tricolore vinto due mesi fa anche sul mercato gli azzurri stanno dettando la linea alle rivali. Non a caso la società di De Laurentiis è quella che si è mossa meglio finora, chiudendo il maggior numero di affari. Una campagna acquisti che non sembra neppure volgere al termine dopo i colpi Lucca, Beukema, Lang, De Bruyne, ai quali bisogna aggiungere gli acquisti del giovane Marianucci dall’Empoli e del diciottenne Ferrante dal NovaRomentin. E non finisce qui: nel mirino ora ci sono un portiere da alternare a Meret (in arrivo Milinkovic Savic dal Torino), un vice Di Lorenzo (fari puntati su Sanchez del Siviglia) e un altro esterno d’attacco (la prima scelta resta sempre il bolognese Ndoye). Se i campioni d’Italia sorridono, le rivali storiche appaiono ancora in alto mare.