Comanda il Napoli anche nel mercato, la società di De Laurentiis sta dettando la linea alle rivali (Schira)

Il Giornale: i campioni d'Italia hanno chiuso il maggior numero di affari. E intanto, le rivali storiche (come Juve e Milan) appaiono ancora in alto mare.

Il Napoli si è rivelata finora la big di Serie A che si sta muovendo meglio sul mercato. Nel ritiro a Dimaro sono già arrivati quattro nuovi innesti e in queste ore raggiungeranno la squadra anche gli ultimi due, Lucca e Beukema; il primo ha svolto le visite mediche ieri pomeriggio, il secondo è arrivato a Roma per sostenerle nella giornata di oggi.

Comanda il Napoli anche nel mercato

Nicolò Schira su Il Giornale scrive:

Comanda il Napoli. Dopo il tricolore vinto due mesi fa anche sul mercato gli azzurri stanno dettando la linea alle rivali. Non a caso la società di De Laurentiis è quella che si è mossa meglio finora, chiudendo il maggior numero di affari. Una campagna acquisti che non sembra neppure volgere al termine dopo i colpi Lucca, Beukema, Lang, De Bruyne, ai quali bisogna aggiungere gli acquisti del giovane Marianucci dall’Empoli e del diciottenne Ferrante dal NovaRomentin. E non finisce qui: nel mirino ora ci sono un portiere da alternare a Meret (in arrivo Milinkovic Savic dal Torino), un vice Di Lorenzo (fari puntati su Sanchez del Siviglia) e un altro esterno d’attacco (la prima scelta resta sempre il bolognese Ndoye).

Se i campioni d’Italia sorridono, le rivali storiche appaiono ancora in alto mare. A partire dalla Juve che ha trattenuto Conceicao dal Porto per 30 milioni e aggiunto David in attacco, dove è tuttora alle prese col caso Vlahovic che non appare di semplice e soprattutto rapida risoluzione. Tudor, infatti, si aspetta tre acquisti di livello per puntare allo scudetto. Pure a Milano appaiono in ritardo, soprattutto il Milan che – al di là del colpo mediatico Modric e l’innesto di Ricci dal Toro – appare al momento più debole della scorsa stagione.

De Laurentiis: «Il calcio è un mantenimento di poltrone a oltranza»

Antonio Giordano sulla Gazzetta scrive: «Nuovo stadio “in tre anni” e per la vittoria della Champions “non dipende da me”. Dal palco del “Giffoni Film Festival” il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis rilancia il progetto della squadra di Conte, dopo gli acquisti di De Bruyne e Noa Lang e, in attesa dell’ufficialità, di Beukema e Lucca. “Saremo competitivi ai massimi livelli – esordisce il numero uno azzurro -. Il problema del Napoli è che siamo immersi in un sistema fallimentare. Dobbiamo prendere decisioni, altrimenti tra due, tre anni il calcio scompare. Rischiamo di usurare la salute dei nostri calciatori, dobbiamo intervenire altrimenti il movimento fallisce. Diventa un mantenimento di poltrone ad oltranza“».