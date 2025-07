Ceferin ha snobbato il Mondiale per Club ma non è chiaro se intaschi i 300 mila euro da vicepresidente Fifa (Athletic)

Non ha assistito nemmeno a una partita. Alla Uefa sono preoccupati del Mondiale per Club che Infantino vorrà ampliare ad altre squadre (tra cui il Napoli)

Ceferin ha snobbato il Mondiale per Club ma non è chiaro se intasca i 300 mila euro da vicepresidente Fifa (Athletic)

Del grande freddo tra Infantino e Ceferin, tra Fifa e Uefa, scrive The Athletic. La notizia non è nuova ma il quotidiano del New York Times offre un approfondimento.

Scrive che Ceferin ha snobbato il Mondiale per Club e che la Uefa teme per la futura possibile crescita della competizione che potrebbe fare ombra alla Champions.

Scrive:

Mentre tutte le altre confederazioni sono state rappresentate dai loro presidenti durante il Mondiale per club, Ceferin, che è anche vicepresidente Fifa in virtù del suo ruolo in Uefa, è rimasto lontano dalla competizione. Fonti che hanno familiarità con la situazione, ma non sono autorizzate a parlare pubblicamente, ritengono che i dirigenti Uefa siano preoccupati dall’invasione della Fifa sul terreno dei club, dalla possibile espansione della Coppa del Mondo per club e dal potenziale del torneo che un giorno potrebbe attentare l’egemonia della Champions come la competizione per club più popolare al mondo.

Athletic ricorda che sabato scorso, in conferenza, Infantino non ha escluso la possibilità di ampliare il Mondiale per club ad altre squadre. Ha nominato Manchester United, Arsenal, Liverpool, Tottenham, Barcellona, Milan e Napoli come squadre che vorrebbe vedere coinvolte. Ha ricordato i ricavi per i club.

Ceferin e quella domanda rimasta senza risposta

Athletic informa di aver chiesto alla Uefa come mai Ceferin non abbia presenziato a nessuna partita. E la Uefa ha risposto – in una e-mail scritta da un portavoce senza nome della Uefa -: “Nel caso in cui ti sia sfuggito, la Uefa e il suo presidente sono attualmente concentrati sull’Europeo femminile. È un evento importante per noi e richiede un impegno e un’attenzione significativi”. Ma Athletic fa notare che Ceferin ha assistito a una sola partita delle prime 22 degli Europei femminili.

Il giornale ricorda che

Ceferin, in qualità di presidente della confederazione e vicepresidente del Consiglio Fifa, ha diritto a ricevere un compenso annuo netto da parte della Fifa di 300 mila dollari. A maggio né la Uefa né la Fifa hanno risposto quando è stato chiesto loro se lui accettava quei soldi della Fifa.

Inoltre l’account X della Uefa non ha mai fatto riferimento al Mondiale per club. Così come ha ricordato l’addio al Congresso Fifa in Paraguay da parte di otto delegati Uefa dopo il ritardo di Infantino.

