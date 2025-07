Ceccon: «Sinner a Wimbledon ha vinto 3,5 milioni. Nel nuoto se ti va bene ne prendi 15.000»

Thomas Ceccon è attualmente l’unico primatista mondiale del nuoto italiano (51”60 sui 100 dorso nel 2022). Ha vinto l’oro olimpico a Parigi. Un argento e un bronzo a Tokyo 2020. Quando parla non si tiene. E a D, il magazine di Repubblica, dice: “Sono diventato un grande fan di Sinner anche perché ogni suo incontro è ben segnalato. Il tennis è uno sport seguitissimo, dagli sponsor e dalla tv. È quasi a ciclo continuo, resta per ore e per giorni sul piccolo schermo. Perdi un match? Puoi rifarti la settimana dopo. Chi vince Wimbledon guadagna 3 milioni e mezzo di euro, meritatissimi, per carità, ma non c’è confronto con una gara di nuoto dove se ti va bene prendi 15mila dollari. E dove magari ti confondono con un altro. Siamo squali, ma restiamo pesci piccoli”.

E’ scappato per 4 mesi ad allenarsi in Australia: “Avevo bisogno di fuggire, ma è stato uno sbalzo emotivo enorme. Per la prima volta sono andato via da solo, alloggiavo presso una signora e mi cucinavo. Nulla di speciale, molte proteine e tanto tonno in scatola. Ho mangiato e bruciato di più. E spesso ho anche ordinato fuori le cene, perché ero stremato dalla fatica. Mi sono adeguato al gruppo di Dean Boxall con cui lavoravo. Lui è un allenatore molto famoso, eravamo circa 18 persone. Sveglia alle 5.30, niente riposo pomeridiano, io alla siesta ero abituato, palestra tre volte a settimana, molti chilometri in acqua. Ero stanchissimo, soprattutto all’inizio, alla sera crollavo, alle 22 a nanna. Proprio io che sono insonne, che vado a letto alle sei di mattina, che litigavo con la notte. Lì invece cadevo fulminato. L’Australia mi ha aiutato a svuotarmi la testa, è un’esperienza che consiglio”. In Italia “nessuno ti saluta o ti ringrazia, ognuno per la sua strada, tutto è dato per scontato. In Italia l’aria è cupa e pesante, capisco chi a 18 anni fugge via in cerca di spensieratezza. Appena rientrato sono ripiombato nella solita atmosfera, maleducata direi”.

“Mi hanno buttato in acqua a tre anni e lì sono rimasto. Mai fatto niente oltre al nuoto. I weekend della mia gioventù li ho passati sul divano a riposarmi. Avrei potuto uscire, nessuno me lo impediva, ma sul divano stavo bene, nessuna vergogna. Non sono uno sdraiato, ho fatto sacrifici, non solo io, anche i miei. Vengo da una famiglia normale, mio padre Loris è infermiere, per me ha fatto i doppi turni al lavoro. Ho un fratello più grande, Efrem, oggi anche lui infermiere, sono entrato in piscina per imitarlo, nuotava anche lui”.