Marotta sulle difficoltà dell’Inter: «Siamo forti, non ci spaventa proprio niente»

A Sky Sport: «Siamo l'Inter: lavoriamo per il bene del club e lo faremo con la passione, la determinazione e il senso di appartenenza che abbiamo sempre dimostrato in questi anni».

Presente ai funerali dell’ex presidente dell’Inter, Ernesto Pellegrini, il presidente nerazzurro Giuseppe Marotta, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky Sport: «non ci spaventa proprio niente». Giuseppe Marotta esordisce mostrandosi fiducioso sul futuro della squadra, anche dopo il vuoto lasciato dall’addio di Inzaghi e dal rifiuto del Como su Fabregas.

Le parole di Marotta

«Siamo un’Inter forte. Sapremo superare anche questo momento imprevisto e di difficoltà ma che non ci spaventa. Lavoriamo per il bene dell’Inter e lo faremo con la passione, la determinazione e il senso di appartenenza che abbiamo sempre dimostrato in questi anni». Poi aggiunge: «Noi siamo l’Inter: lavoriamo per il bene del club e lo faremo con la passione, la determinazione e il senso di appartenenza che abbiamo sempre dimostrato in questi anni».