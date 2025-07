Buongiorno: «De Bruyne ha già legato con molti di noi, mi stupisce la sua umiltà»

A Sky: «Beukema e Marianucci sono ottimi in marcatura, Lucca ci darà una mano in termini di gol e di struttura ma sappiamo di dover migliorare»

Alessandro Buongiorno è intervenuto dal ritiro di Dimaro ai microfoni di Sky Sport e ha parlato sia di De Bruyne che degli allenamenti di Conte, come aveva già riferito in precedenza a Crc. Interessanti anche i consigli a Lorenzo Lucca, che il difensore ex Torino osserva per ora da bordocampo perché non ha preso ad allenamenti veri e propri dato il suo infortunio. Di seguito quanto dichiarato.

Buongiorno: «Di De Bruyne mi stupisce l’umiltà, ha legato con molti di noi»

Come sta?

«Sto meglio, sto lavorando per riprendere. Sono contento di come sta andando, non vedo l’ora di tornare coi compagni. Le amichevoli sono ottimi test per migliorare, ci sono tanti nuovi innesti e stiamo lavorando per mettere carburante nelle gambe e per capire le tattiche».

Su Beukema e Marianucci

«Sono ottimi nella marcatura a uomo, noi cercheremo di aiutarli per quel che riguarda i movimenti. Lavoriamo bene e tanto, loro si stanno applicando e sono sul pezzo, vogliono imparare il più possibile».

Ci racconta De Bruyne e il suo impatto?

«Mi ha stupito molto l’umiltà con cui si è presentato e messo subito a disposizione della squadra, ovviamente con i suoi consigli e la sua esperienza. Ha subito legato con tanti di noi, siamo contenti che ci sia».

Su Lucca invece?

«Anche lui come gli altri si deve mettere a disposizione. Sappiamo di dover lavorare, lui sui gol, sulla struttura e sul tenere palla ci darà una grande mano. Sappiamo che non sarà facile, ma abbiamo uno scudetto sul petto e cercheremo di difenderlo con le unghie e con i denti. Lavoriamo per questo».

Come ha ritrovato Conte?

«Ci fa lavorare tanto come al solito. È molto carico, siamo tutti contenti anche se stanchi per i carichi di lavoro».