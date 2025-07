Brutte notizie per Conte: si ferma Politano nell’allenamento pomeridiano. Accusato un risentimento muscolare

Continuano incessanti gli allenamenti in quel di Dimaro per il Napoli di Antonio Conte. Nella seduta pomeridiana di oggi c’è però da registrare una brutta sorpresa per gli azzurri. Si è infatti fermato Matteo Politano, per un problema muscolare. Il comunicato da parte del club è arrivato prontamente con maggiori dettagli sul Ko. Si tratta di un risentimento muscolare che sarà meglio valutato nei prossimi giorni. A seguire la nota del Napoli con il report dell’intero allenamento.

Politano va ko durante l’allenamento, il report

“Quinto giorno di ritiro a Dimaro. Nella seduta mattutina, sotto un incessante diluvio, i ragazzi, dopo un lavoro di forza in palestra, hanno svolto esercizi di uno contro uno e successivamente una serie conclusioni in porta. Nel pomeriggio, la squadra ha svolto un lavoro tattico iniziale. In seguito il gruppo è stato impegnato in un una successione di partitine. Matteo Politano ha accusato un risentimento muscolare e sarà valutato nei prossimi giorni”.

Queste una parte delle dichiarazioni di Politano rilasciare sabato a Crc.

«Napoli-Cagliari è stata una partita indescrivibile, una gioia immensa già vissuta due anni prima ma l’anno scorso è stato un campionato molto più lungo e combattuto. Siamo riusciti a raggiungere un risultato che resterà nella storia nostra e della città. Siamo orgogliosi, speriamo di riuscire a ripeterci. Per me questo è stato un anno duro, di sacrifici, sono cresciuto tantissimo e sono contento di com’è andata la stagione».