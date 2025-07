Beukema, visite mediche rinviate a domani (Di Marzio)

Contrariamente a quanto inizialmente previsto, le visite mediche di Sam Beukema non si terranno oggi. Il difensore olandese svolgerà l’iter medico domani, venerdì 18 luglio. Come riporta Gianluca Di Marzio sul suo sito, oggi si sono chiusi gli ultimi dettagli tra i club.

Posticipate a domani le visite mediche di Beukema:

Secondo quanto scrive Di Marzio: «Il Napoli, dopo aver accolto Lorenzo Lucca, si prepara ad accogliere anche Sam Beukema. L’attaccante in arrivo dall’Udinese ha svolto le visite mediche a Roma nel pomeriggio di oggi, giovedì 17 luglio. In serata poi raggiungerà la squadra in ritiro a Dimaro. Arrivato il via libera anche per Sam Beukema. Il difensore sosterrà le visite mediche nella giornata di domani, venerdì 18 luglio. Successivamente anche l’olandese potrà raggiungere i suoi nuovi compagni di squadra a Dimaro».

Terminato l’iter medico di Lucca:

Su Sky Sport: «Dopo Marianucci, De Bruyne e Lang, anche Lorenzo Lucca ha terminato le visite mediche con il Napoli. Ora non resta che aspettare la firma sul contratto dell’attaccante italiano e poi l’ufficialità».