Lucca sosterrà oggi pomeriggio le visite mediche col Napoli (Di Marzio)

L'attaccante dell'Udinese arriverà in prestito con obbligo di riscatto. In serata, raggiungerà la squadra in ritiro a Dimaro.

Lorenzo Lucca sosterrà nelle prossime ore le visite mediche con il Napoli. L’attaccante arriva dall’Udinese in prestito con obbligo di riscatto per una cifra totale di circa 35 milioni.

Lucca sosterrà oggi pomeriggio le visite mediche col Napoli

Come annunciato da Gianluca Di Marzio su X, oggi pomeriggio sono previste le visite mediche dell’attaccante con il club di De Laurentiis.

.@sscnapoli, previste nel pomeriggio le visite mediche di Lucca @SkySport — Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) July 17, 2025

L’attaccante in arrivo dall’Udinese svolgerà le visite mediche a Roma già nel pomeriggio di oggi, giovedì 17 luglio. In serata poi volerà in direzione Bolzano, per raggiungere la squadra in ritiro a Dimaro.

Rallentamenti burocratici, niente di più. Sam Beukema e Lorenzo Lucca saranno giocatori del Napoli. Anzi, lo sono già in pectore, in attesa della firma sul contratto. La giornata di ieri è stata dedicata allo scambio dei documenti per sistemare gli ultimi dettagli degli accordi. Si è lavorato fino a tarda notte, per poter permettere a entrambi di raggiungere Roma in giornata e magari riuscire a fare le visite mediche già domani. Ma una cosa è certa: Beukema e Lucca non partiranno stamattina per la Val di Sole, ma contano di raggiungere i nuovi compagni nel weekend.