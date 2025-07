Beukema è arrivato a Villa Stuart per sostenere le visite mediche col Napoli (Video)

Sam Beukema firmerà nelle prossime ore il contratto per diventare un nuovo calciatore del Napoli.

Il difensore, arrivato dal Bologna, sta svolgendo le visite mediche presso Villa Stuart a Roma, prima di raggiungere i nuovi compagni di squadra in ritiro a Dimaro.

Beukema: «La Playstation mi dà modo di fuggire dalla realtà per un po’»

Lo scorso marzo, il difensore ha rilasciato un’intervista al portale Nss Sport in cui ha raccontato del suo arrivo in rossoblù nell’estate 2023:

«Mia madre ha avuto una casa a Riccione per 15 anni, quindi per me Bologna, così come tutta l’Emilia Romagna, ha un significato diverso; è davvero come una seconda casa. Ricordo molti momenti che ho trascorso in queste zone durante la mia infanzia. Infatti la mia esperienza con la maglia del Bologna mi sembra come un ritorno alle origini. Ho un forte legame con questa terra. Ma devo ringraziare Riccione per avermi fatto capire che l’estate in Italia non ha eguali, a differenza dell’Olanda».

«A partire dal prossimo anno, voglio iniziare a fare dirette streaming con i miei amici olandesi. Quando sono solo, gioco a Fifa Ultimate Team, dove mi considero abbastanza bravo; quando sono con loro, ci piace giocare alla modalità Pro Club, quella in cui devi personalizzare il tuo giocatore: puoi crearlo alto 2,20 metri e mettergli le acconciature più strane, ci divertiamo, è il mio modo di fuggire dalla realtà. La vita del calciatore è piena di impegni e responsabilità».