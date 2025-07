Beukema: «La Playstation mi dà modo di fuggire dalla realtà per un po’, la vita di un calciatore è piena di responsabilità»

Sam Beukema sosterrà nelle prossime ore le visite mediche con il Napoli e partirà con la squadra in ritiro a Dimaro. Operazione da circa 30 milioni più bonus per il classe 1998, che lascerà il Bologna dopo due stagioni.

Beukema: «La Playstation mi dà modo di fuggire dalla realtà per un po’»

Lo scorso marzo, il difensore ha rilasciato un’intervista al portale Nss Sport in cui ha raccontato del suo arrivo in rossoblù nell’estate 2023:

«Mia madre ha avuto una casa a Riccione per 15 anni, quindi per me Bologna, così come tutta l’Emilia Romagna, ha un significato diverso; è davvero come una seconda casa. Ricordo molti momenti che ho trascorso in queste zone durante la mia infanzia. Infatti la mia esperienza con la maglia del Bologna mi sembra come un ritorno alle origini. Ho un forte legame con questa terra. Ma devo ringraziare Riccione per avermi fatto capire che l’estate in Italia non ha eguali, a differenza dell’Olanda».

Beukema ha raccontato anche di tenere al look e agli outfit in occasioni importanti:

«Con C.P. Company come fashion partner, la cosa più divertente è stata scoprire che ognuno di noi aveva una giacca diversa per le trasferte di Champions League: quella per noi difensori andava a ruba. Mi piace mostrare il mio stile, sia quando esco con i miei compagni di squadra che quando viaggio: aumenta la mia autostima. Ma non troppo come Ndoye. Apprezzo il suo stile, ma a volte è esagerato».

Ha raccontato infine le sue passioni e i suoi progetti per il futuro:

«A partire dal prossimo anno, voglio iniziare a fare dirette streaming con i miei amici olandesi. Quando sono solo, gioco a Fifa Ultimate Team, dove mi considero abbastanza bravo; quando sono con loro, ci piace giocare alla modalità Pro Club, quella in cui devi personalizzare il tuo giocatore: puoi crearlo alto 2,20 metri e mettergli le acconciature più strane, ci divertiamo, è il mio modo di fuggire dalla realtà. La vita del calciatore è piena di impegni e responsabilità».