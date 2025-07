Benitez: «De Bruyne è luce e il suo talento non si discute a prescindere dall’età» (Gazzetta)

Benitez elogia De Bruyne «Giocatore elegantissimo, che riempie il campo della sua intelligenza. Predestinato da sempre, me ne accorsi in un Napoli-Wolfsburg di anni fa»

Rafa Benitez ex allenatore del Napoli, colui che ha iniziato la rivoluzione internazionale degli azzurri è stato intervistato dalla Gazzetta riguardo i nastri di partenza della prossima serie A. Il mister si è soffermato sull’acquisto De Bruyne cosa potrà portare alla squadra di Antonio Conte:

“Giocatore elegantissimo, che riempie il campo della sua intelligenza. L’ho affrontato che era un ragazzo o poco più, a Wolfsburg con il Napoli, in un quarto di Europa League che vincemmo per 4-1. Era già un predestinato, facile accorgersene. E il suo vissuto l’ha dimostrato. Ha una bacheca nella quale non manca assolutamente nulla. Ma ha soprattutto una autorevolezza che rappresenta una garanzia assoluta. De Bruyne è luce.

Cosa aggiunge un talento così cristallino ad una squadra che si sta rafforzando massicciamente:

Cosa aggiunge? Entra in una squadra che sa di essere forte, come suggerisce lo scudetto conquistato due mesi fa. Porta con sé non soltanto l’esperienza ma un talento indiscutibile che l’età non può appassire. I trentaquattro anni possono rappresentare per la gente un argomento di riflessione ma i giocatori hanno allungato le proprie carriere e resistono. E poi De Bruyne, basta dare un’occhiata alle statistiche più recenti, è reduce da una stagione intensa nella quale non si è mai tirato indietro: lo sottolineano le sue quaranta presenze, il suo rendimento”.

Benitez con queste dichiarazioni può anche tranquillizzare i tifosi napoletani più scettici riguardo l’acquisto del belga e riguardo la sua età. Quando le qualità sono di questo livello e in particolare nell’ultimo anno ha giocato quaranta partite tra cui il campionato inglese e Champions League a ritmi elevatissimi, può solo essere di conforto per le prospettive azzurre.

Anche Antonio Conte nella conferenza stampa di oggi da Dimaro si è soffermato sul centrocampista ex Manchester City e ha praticamente ribadito le parole del suo collega spagnolo indirettamente.