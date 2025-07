Barcellona, i calciatori criticano le nuove maglie: col sudore diventano pesanti e umide (Mundo Deportivo)

Mentre il Barcellona è in Corea per preparare la nuova stagione, arrivano forti critiche da parte dei calciatori alle nuove magliette con cui i catalani dovrebbero disputare l’intera annata. Secondo quanto riportato da Mundo Deportivo, con il sudore, le maglie diventerebbero troppo pesanti ed umide da indossare. Resta da capire se questo problema è dettato solo dal clima afoso che in questi giorni si respira in Asia o se la consistenza di cui sono composte queste maglie è effettivamente da rivedere. Auspicabile un intervento del fornitore per risolvere la questione nelle prossime settimane. A seguire quanto riportato dal media spagnolo.

Barcellona, esplode la polemica per le nuove maglie

“Dopo il primo allenamento in Corea e dopo diversi giorni in Asia, il caldo e l’umidità estrema si fanno sentire, in più di un modo. Innanzitutto, sono state apportate modifiche alla routine di allenamento. Ma c’è una circostanza che ha suscitato alcune lamentele da parte dei giocatori: la consistenza delle nuove maglie”.

“L’eccessiva sudorazione fa sì che le maglie diventino umide e pesanti, il che ha portato i giocatori a esprimere il loro disappunto. Questo problema non si verifica in altre squadre che utilizzano lo stesso fornitore. Ad esempio, la Cbf. Raphinha, uno dei capitani della squadra, ha sollevato la questione. Il caldo e l’umidità stanno causando alcuni problemi e hanno portato ad alcuni cambiamenti nelle routine di allenamento, come ad esempio maggiori pause per l’idratazione”.