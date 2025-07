Aquilani: «Il Napoli del primo tempo può competere per vincere la Champions League»

Ceccon: «Sinner a Wimbledon ha vinto 3,5 milioni. Noi nuotatori, se va bene, prendiamo 15.000 euro»

A "D" di Repubblica: "Ho staccato per 4 mesi in Australia, ho fatto surf all'alba. In Italia l’aria è cupa e pesante, capisco chi a 18 anni fugge via in cerca di spensieratezza"