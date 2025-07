Alcaraz non assomiglia a niente che abbiamo visto, il suo non è talento: è amore (Times)

Il modo in cui Alcaraz ha asfaltato Norrie ha definitivamente convinto – non è che servisse molto – la stampa inglese che lo spagnolo è un fenomeno. Ma il commento del Times va un po’ oltre. “Non è normale. Non assomiglia a nulla di ciò che abbiamo visto finora. E molti giocatori, spinti dalle critiche sulla loro presunta incostanza o mancanza di concentrazione di cui Alcaraz è stato recentemente oggetto di scherno, non avrebbero esitato a ricordarcelo. Ci sono atleti che vogliono sempre assicurarsi che tu conosca gli ostacoli che hanno superato e gli scettici che hanno smentito, che tu veda il loro lavoro nel suo contesto completo e appropriato. Uno dei pregi di Alcaraz è che non lo fa. Sembra vivere interamente nel presente. E così ti trascina dentro la partita, il momento, così profondamente che a volte dimentichi che quello a cui stai assistendo è un miracolo”.

“Nonostante si parli tanto di Alcaraz che ha la terra rossa nel sangue, e che Wimbledon sia la migliore occasione per Novak Djokovic perché sull’erba è alla pari con i suoi rivali più giovani, la prova è che Alcaraz ha un’attitudine trascendentale per questa forma di sport, qualcosa di ancora più grande del talento; forse qualcosa di più vicino all’amore”.

“A Eastbourne, un paio di settimane fa, Emma Raducanu ha fatto una delle osservazioni più acute che abbia mai sentito su Alcaraz: che è così bravo perché il suo tennis nasce dalla curiosità. È vero: è quel raro giocatore che sembra sempre più interessato a ciò che può creare nel punto successivo che consumato da ciò che è successo nell’ultimo”.