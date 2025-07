A Napoli un entusiasmo eccessivo rispetto alle reali potenzialità, i quarti Champions sarebbero un grande successo

La dichiarazione di Arrigo Sacchi si può sintetizzare così “Napoli e Inter si tolgano dalla testa di vincere la Champion e pensino al campionato”. La riflessione del grande tecnico può essere una doccia fredda per i tifosi ma anche molto utile all’ambiente napoletano. Raffreddando degli entusiasmi contagiosi e probabilmente eccessivi rispetto alle reali potenzialità della squadra. Riflettiamo su quanto sia già di per sé onerosa la qualifica di squadra favorita in campionato. Diciamolo francamente il miracolo dell’anno scorso ha creato in noi tifosi un eccesso di ottimismo: con Conte “tutto” è possibile. E Conte è davvero un tecnico straordinario.

Ma proviamo a riflettere un po’ sui dati a nostra disposizione. Gli acquisti fino ad ora conclusi danno molta più robustezza alla panchina del Napoli. Ma non ne fanno certamente una squadra che possa essere annoverata tra le favorite della Champions. Non mi pare siano arrivati Bellingham, Vinicius, Mbappè, Haaland, Yamal… e, perché no, Kvara. A parte De Bruyne che è certamente un campione, sono stati acquistati buoni giocatori, magari ottimi giocatori ma che non portano il Napoli ad un livello comparabile con quello di Real Madrid, Barcellona, Paris Saint Germain, City, Bayern…

Per carità sognare aiuta a vivere meglio e sognando non si fa peccato. Purché sia chiaro che si tratta di un sogno. Se il Napoli arrivasse nei quarti nella competizione europea andrebbe considerato un grande successo. Poi a quel punto alla forza della squadra occorrerà aggiungere una buona dose di fortuna negli accoppiamenti che vengono fuori dai sorteggi… e riprendiamo a sognare. Insomma calma e gesso. Complimenti alla società che ha notevolmente rinforzato la rosa. Ma restiamo con i piedi per terra.