A Conte piace ancora Grealish, che intanto si sta allenando da solo al City (Telegraph)

Jack Grealish è tornato ad allenarsi, solo soletto, al Manchester City. “In attesa di lasciare il club”, scrive il Telegraph. Sta lavorando con un personal trainer, Jamie Reynolds, “nel tentativo di assicurarsi di essere nelle migliori condizioni possibili in attesa di offerte”.

Ed è a questo proposito che il Telegraph chiama in causa il Napoli: “Il tecnico del Napoli Antonio Conte apprezza Grealish e vuole ingaggiare un attaccante di sinistra, ma lo stipendio del giocatore sarebbe un problema e il Napoli ha anche altri obiettivi. Il Napoli ha già ingaggiato l’ex compagno di squadra di Grealish al City, Kevin De Bruyne”.

Intanto, continua il giornale, “sono passate più di sei settimane da quando a Grealish è stato effettivamente detto che avrebbe potuto lasciare il City quest’estate, escludendolo dalla lista dei convocati per il Mondiale per Club. Ma l’aspettativa era che ci sarebbe voluto del tempo prima che un trasferimento si concretizzasse. Sebbene il City preferisca ottenere un accordo a titolo definitivo, le finanze coinvolte in questo caso implicano che i club dovranno probabilmente valutare se il prezzo del cartellino diminuirà o se il City prenderà in considerazione offerte di prestito. Anche la partecipazione del City al Mondiale per Club ha complicato le cose, quindi le prossime sei settimane saranno cruciali“.