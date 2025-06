Xabi Alonso ha il compito di rendere il Real Madrid meno dipendente da Mbappé (Marca)

"In sua assenza hanno segnato Rodrygo, Vinicius e Valverde. Xabi Alonso dovrà creare un attacco corale, senza dimenticare il suo catalizzatore (43 gol in 56 presenze)"

Xabi Alonso, il nuovo allenatore del Real Madrid, come riporta Marca, si sarebbe prefissato il compito di diversificare le responsabilità realizzative. Compito non semplice con un calciatore come Mbappé in rosa, ma sicuramente semplificato dalla presenza di calciatori come Vinicius, Rodrygo, Bellingham e chi più ne ha più ne metta.

Per Xabi Alonso la missione di decentrare il Madrid da Mbappé (Marca)

Ne parla così il quotidiano madrileno:

“Kylian Mbappé è arrivato a Madrid la scorsa estate come una supernova. Il suo arrivo prometteva di portare il Real Madrid a un altro livello. E così è stato. […] 43 gol in tutte le competizioni, il Pichichi e la Scarpa d’Oro. Tuttavia, quella brillantezza ha rivelato una situazione con cui Xabi Alonso deve combattere: la sua dipendenza dal suo giocatore principale. […] Oltre alla quantità, è una questione di tempismo. Mbappé ha aperto le marcature in 15 delle 21 partite di campionato in cui ha segnato. Queste cifre lo rendono il catalizzatore offensivo del Real Madrid […]

Il francese ha saltato quattro partite della stagione regolare. […] In assenza di Mbappé, il peso del gol è ricaduto su Vinicius e Rodrygo. Tuttavia, il giocatore che si è assunto la responsabilità del gol è stato Valverde, autore di due delle quattro partite saltate dal francese. Nonostante i suoi contributi isolati, la sensazione generale è che, senza Kylian, i Blancos siano meno aggressivi e intimidatori. Ora la palla è nel campo del tecnico spagnolo. Al suo arrivo, dovrà trovare un modo per ridurre la “dipendenza da Mbappé” senza però estinguere il suo giocatore di punta. Per riuscirci, il nativo di Tolosa ha a disposizione tutte le risorse necessarie per promuovere un attacco unito e, soprattutto, sostenibile”.