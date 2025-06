Mbappé, la Francia teme che avesse ragione Luis Enrique: “Forte ok ma ti mette nella m. come squadra”

Il dibattito a Rmc Sport dopo Spagna-Francia 5-4: "Segnerà pure ma gioca da solo ma non difende mai. Luis Enriqye gli disse tutto in quel video”

Dopo la pirotecnica sconfitta della Francia contro la Spagna per 5-4 (perdevano 5-1), ieri sera, nella semifinale di Nations League, in Francia in molti hanno iniziato a criticare Mbappé specialmente per la sua fase difensiva. Secondo alcuni esperti l’attaccante del Real Madrid non rientrerebbe abbastanza da coprire i compagni e svolgere i suoi compiti difensivi. Un estratto di quanto scritto da Rmc Sport. Comincia a farsi strada che su di lui avesse ragione Luis Enrique. del resto, la vittoria del Psg in Champions è una prova, così come l’annata da dimenticare del Real Madrid con Kylian in rosa.

In Francia impazza il dibattito su Mbappè dopo la sconfitta con la Spagna

“Nonostante la vittoria per 5-4 contro la Spagna nella semifinale di Nations League di giovedì, Kylian Mbappé continua a far discutere sul suo ruolo nella nazionale francese, in particolare per il suo scarso coinvolgimento in fase difensiva. Il dibattito ha infiammato il post-partita” a Rmc.

“Un rigore forzato e poi trasformato, qualche lampo di genio, ma anche qualche giocata sprecata e poco sforzo difensivo. Kylian Mbappé ha offerto una prestazione altalenante nella sconfitta della Francia per 5-4 contro la Spagna nella semifinale di Nations League di giovedì. Come spesso accade, il capitano francese è stato al centro di critiche e disaccordi”.

Leggi anche: Luis Enrique l’hombre vertical deriso a Roma come a Parigi. Disse: “senza Mbappé saremo più forti”

“L’opinione pubblica è divisa. Gilbert Brisbois lo elogia, rispondendo a quelli che lo vorrebbero vedere in panchina per far posto a un attacco tutto Psg (Dembélé-Doué-Barcola). «È il miglior giocatore di Francia, ha vinto la Scarpa d’Oro, sta facendo una stagione fantastica e nessuno lo vuole più in Francia», dice. «Abbiamo subito cinque gol per colpa di Mbappé? Avete visto i giocatori del Paris Saint-Germain stasera? Di questo ragazzo, che è un attaccante eccezionale, vediamo solo una cosa: ‘non difende’. Ma in questo periodo segna gol, si procura un rigore, lo segna da dietro. E voi mettete Mbappé in panchina?»”.

“Per Kevin Diaz, la natura solitaria dell’attaccante del Real Madrid è un ostacolo al suo gioco. «Molti tifosi francesi concordano con me sul fatto che l’individualità non sia superiore al collettivo», spiega. «Certo, è uno dei migliori attaccanti al mondo, certo, ha vinto la Scarpa d’Oro, anche se per me il vero vincitore della Scarpa d’Oro è Gyökeres, che ha segnato più gol di lui. Per me, i due migliori attacchi di club sono il Barcellona e il Psg. Nel Psg ci sono tre giocatori francesi che sanno attaccare e difendere insieme».

“«Non si tratta di metterlo in panchina o meno», continua Kevin Diaz. «Nel suo documentario, Luis Enrique gli racconta tutto. Se volete sapere cosa penso di Mbappé, guardate il documentario e sentite quando gli dice: ‘Ti piace Michael Jordan? Michael Jordan è stato il miglior difensore dell’anno ‘. Se vuoi vincere, devi attaccare, devi difendere. Certo, continuerà a segnare gol e sarà titolare nella nazionale francese, ma deve capire certe cose. Altrimenti, avrà difficoltà a compiere il passo finale verso la vetta»”.

“L’ex terzino sinistro di PSG, Sochaux e Rennes, Gregory Paisley, riassume le riserve sulla stella francese. «È difficile mettere Mbappé in panchina», ammette. «Sai che è in grado di fare la differenza in qualsiasi momento. Il problema principale è che se aspetti un’azione offensiva decente, con Mbappé, ti ritrovi in ​​difficoltà, il che è piuttosto fastidioso per un allenatore. Hai una forza straordinaria tra le mani, ma ti mette nella merda dal punto di vista del collettivo, ed è molto complicato da gestire»”.