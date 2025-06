Vlahovic tiene prigioniera la Juventus: guadagna 12 milioni netti e non ha offerte dal calcio vero (Libero)

Dusan Vlahovic è pronto ad inguaiare la Juventus. Il rinnovo non arriva (e non arriverà), lo stipendio è alto e al momento non ci sono offerte. La separazione rischia di essere davvero traumatica. Lo scrive quest’oggi Libero, a seguire un estratto di quanto si legge.

Vlahovic inguaia la Juve, sarà separazione traumatica

“Che la storia tra Dusan Vlahovic e la Juventus sia ai titoli di coda è chiaro a tutti da settimane, ma la separazione pare decisamente più complicata del previsto. Perché se la strategia della Vecchia Signora è palese, cioè vendere il centravanti serbo al più presto e dare il via alle operazioni in entrata, metterla in pratica non è altrettanto scontato. Innanzitutto perché a Torino nessuno vorrebbe regalare un attaccante pagato la bellezza di 83 milioni di euro dalla Fiorentina nel gennaio del 2022 (e con i bonus si superano i 90 milioni)”.

“Il club bianconero spera di ottenere almeno una ventina di milioni dalla cessione del 25enne di Belgrado, ma di ovvio non c’è nulla, soprattutto considerando il contratto in scadenza al 30 giugno dell’anno prossimo. E poi c’è l’elefante nella stanza, rappresentato dal pesante ingaggio percepito da Vlahovic in bianconero, da 12 milioni netti a stagione, il più ricco dell’intera Serie A. Tanti soldi, che tagliano fuori dalla corsa molte delle possibili pretendenti”.

“Chi si è fatto vivo, invece, ha dovuto fare i conti con il rifiuto dello stesso Vlahovic: dal Fenerbahce di José Mourinho, ai club dell’Arabia Saudita. Questo perché Dusan vuole continuare a giocare nel grande calcio, magari in Premier League o magari nel Milan, dove ritroverebbe Massimiliano Allegri. I rossoneri sarebbero anche pronti ad accontentare le richieste della Juventus, ma a condizione che Vlahovic riduca le proprie pretese, arrivando quasi a dimezzarsi lo stipendio”.