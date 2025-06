Verstappen e Newey si sviolinano a vicenda, la coppia si ricomporrà all’Aston Martin?

“Verstappen e Newey si marcano a vicenda”, titolano così i colleghi di Marca un articolo in cui si parla del possibile approdo del campione di Formula 1 alla corte dell’Aston Martin. La squadra inglese è stata la destinazione scelta dal “genio dell’aerodinamica” dopo aver deciso di salutare la Red Bull. Il pilota olandese potrebbe seguire lo stesso percorso in vista della stagione 2026.

Verstappen e Newey flirtano, ipotesi Aston per il futuro dell’olandese

“Il duo formato da Max Verstappen e Adrian Newey può ormai essere considerato la storia della F1. Insieme, hanno vinto quattro titoli consecutivi con la Red Bull, combinando il talento di quello che molti considerano il miglior pilota con quello dell’ingegnere più prestigioso e vincente”, si legge su Marca.

“Qualche mese fa, l’esperto tecnico ha optato per una nuova avventura e ha lasciato Milton Keynes per trasferirsi a Silverstone, unendosi ad Aston Martin. Di conseguenza, le loro strade si sono separate, ma nessuno sa se si riuniranno in futuro”, sottolinea l’edizione online del giornale spagnolo. Che poi aggiunge: “I due si scambiano sempre elogi quando parlano l’uno dell’altro. Conoscono i rispettivi punti di forza e le qualità. Ecco perché si seguono più attentamente di altri; non nascondono il fatto che si tengono d’occhio a vicenda”.

Marca poi prosegue ricordando che nel 2026 in Formula 1 ci sarà un rivoluzionario cambio regolamentare. E ricorda anche che Verstappen ha dichiarato di non avere alcun dubbio riguardo il fatto che Newey riuscirà – come gli è capitato la maggior parte delle volte in carriera – a ben interpretare le nuove norme.

Insomma, qualora SuperMax dovesse decidere tagliare il cordone ombelicale con la Red Bull, tutto suggerisce che lo farà per legarsi alla Aston Martin.