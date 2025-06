Tortu: «Ho chiarito con Jacobs, tra noi non cambia nulla. Nel periodo buio la pista è stata il mio rifugio»

A Repubblica: «Mio fratello sta bene, con lui ho sempre un bel rapporto. Il paragone con Mennea? Non dico che non sia stato bello, però il mio obiettivo non era batterlo».

Il velocista Filippo Tortu, vincitore della staffetta 4×100 alle Olimpiadi di Tokyo 2021, intervistato da Repubblica. Venerdì sarà al Golden Gala dove correrà di nuovo i 100 metri.

Tortu: «Ho chiarito con Jacobs, tra noi non cambia nulla»

Lei resterà sempre “quello che ha battuto il record di Mennea”…

«Non dico che non sia stato bello, però il mio obiettivo era andare sotto i 10 secondi, non battere Mennea. Tendo a concentrarmi sui miei obiettivi piuttosto che rapportarmi con quel che ha fatto un altro».

Come ha vissuto il periodo quando ho saputo che suo fratello era indagato per concorso in intercettazioni abusive su Marcell Jacobs?

«Sembrerà strano, ma quando escono tante notizie bisogna cercare di rimanere concentrati su quel che si fa, sereni per quanto possibile, e io ci sono riuscito abbastanza perché so chiudermi di fronte a chi non conosco. Mi interessava sentire Marcell, e l’ho fatto il giorno dopo l’uscita delle prime notizie: ci siam detti che tra di noi non cambia nulla. Secondo me c’è spesso la volontà di spargere zizzania, ma noi abbiamo sempre avuto un ottimo rapporto. Poi la pista è diventata il mio rifugio, e mi sono isolato».

Metterebbe la mano sul fuoco per suo fratello?

«E’ sempre mio fratello, qualsiasi cosa dica la gente».

Alla trasmissione “Belve”, Jacobs ha detto che se Giacomo fosse stato suo fratello, lo avrebbe licenziato…

«Lui ha ripetuto le stesse cose che aveva detto a me. Non do tanto peso ai discorsi che cominciano con “se…”».

Ha scelto di non rispondere alla Procura di Milano per un motivo tecnico?

«E’ un mio diritto e quindi mi sono avvalso della facoltà di non rispondere. Ero lì come persona informata sui fatti, una situazione abbastanza tranquilla. Per la mia famiglia è stato un periodo turbolento, ma ho la fortuna di avere una famiglia unita e presente nei momenti semplici e complicati. Mio fratello sta bene, con lui ho sempre un bel rapporto».