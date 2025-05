Filippo Tortu non ha risposto ai pm di Milano sul caso di spionaggio ai danni di Jacobs (Repubblica)

L'atleta ha deciso di sfruttare l’opportunità prevista dalla legge per i parenti di un indagato, in questo caso il fratello Giacomo.

Filippo Tortu si è avvalso della facoltà di non rispondere presso la Procura di Milano dove è stato sentito in merito al caso di violazione della privacy che vede coinvolto suo fratello Giacomo e Marcell Jacobs.

Filippo Tortu non ha risposto ai pm sul caso di spionaggio ai danni di Jacobs

Come riportato da Repubblica:

L’ex primatista italiano dei 100 e medaglia d’oro a Tokyo 2020 nella 4×100 ha deciso di sfruttare l’opportunità prevista dalla legge per i parenti di un indagato, in questo caso il fratello Giacomo. Si tratta di una tranche dell’inchiesta milanese sulla vicenda Equalize e delle presunte cyber-spie, un filone che vede indagato Giacomo Tortu per accesso abusivo a sistema informatico. Filippo Tortu, non indagato, si è avvalso della facoltà di “astensione”, senza entrare nel dettaglio del caso di cui sarebbe vittima il suo compagno di staffetta Marcell Jacobs.

Dopo essere stato promosso capitano al Mondiale per staffette in Cina, Tortu si è presentato in Procura e non ha risposto dopo essere stato convocato come testimone. «Mio fratello non sa nulla» avrebbe detto Giacomo Tortu. Nel frattempo si avvicina il momento in cui i due si incontreranno, in un’estate che li porterà verso i Mondiali di Tokyo dal 13 al 21 settembre.

Non l’ha sfiorata nemmeno per una frazione di secondo il pensiero di essere stato tradito?

«Non la vivo in questo modo, ma questo non me lo sarei mai aspettato. Tra di noi c’è sempre stata una rivalità che pensavo si fermasse in pista, ero il primo a considerare Filippo Tortu un punto di riferimento. Magari non sono simpatico a tante persone, ma pagare qualcuno per entrare nel mio telefono e i miei dati è grave, inammissibile. La giustizia farà il suo corso».

Come sta Tortu?

«E’ un po’ provato, perché sui media non esce tanto il nome di suo fratello, quanto il suo, in un caso che non c’entra niente con lo sport».