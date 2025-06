Il giornale on line “United in focus” fa il punto sul futuro dell'ex enfant prodige del calcio inglese che non ha più trovato lo splendore di Dortmund

Su Jadon Sancho c’è anche Mourinho, il Fenerbahce è il rigeneratore di ex stelle dello United

José Mourinho sul greto del fiume, pronto a tuffarsi su Jadon Sancho se la trattativa tra lo United, proprietario del giocatore, ed il venticinquenne attaccante inglese, dovesse fallire. Ma anche il tecnico del Fenerbahce ha le sue carte da giocarsi per mettere i bastoni fra le ruote ai partenopei oltre che risolvere un problema al Manchester United, che vuole far cassa con Sancho, Antony e Rashford, tutti sul piede di partenza. Sancho nell’ultima stagione è stato in prestito al Chelsea è ha collezionato 5 gol e 10 assist in 41 presenze. Napoli e Juventus vogliono provare a portarlo in Serie A con la società di De Laurentiis che ha anche una sorta di accordo con il giocatore. United in focus ricostruisce le trattative: Il trasferimento di Sancho al Chelsea da 25 milioni di sterline è fallito quando lui stesso rifiutò di accettare un taglio significativo dello stipendio per unirsi al club londinese. Il Napoli avrebbe offerto 21 milioni di sterline. Ma, secondo il giornalista turco Yagiz Sabuncuoglu, la squadra di Mourinho si sarebbe informata sulle condizioni di Jadon Sancho per un suo trasferimento quest’estate.

ÖZEL | Fenerbahçe, Jadon Sancho’nun şartlarını sordu! — Yağız Sabuncuoğlu (@yagosabuncuoglu) June 22, 2025

Questione di soldi: Finora lo stipendio settimanale del giocatore (300.000 sterline) si è rivelato un ostacolo per la maggior parte delle squadre, ma all’inizio di questa settimana è emerso che Sancho è ora disposto ad accettare un taglio salariale per lasciare Old Trafford. Mourinho sembra disposto a scommettere sul suo futuro nel caso in cui l’operazione Napoli fallisca. Se Sancho decidesse di trasferirsi al Fenerbahçe sotto la guida di Mourinho, si unirebbe a due ex stelle dei Red Devils. Fred è rinato nel Fenerbahce dopo il suo addio all’Old Trafford nel 2023, giocando regolarmente sotto la guida di Mourinho. Insieme a lui, Sofyan Amrabat si è unito al Fenerbahce all’ultimo minuto della scorsa estate, dopo che lo United aveva deciso di non attivare il riscatto.

Sancho, ricorda Sky Sport, è cresciuto nelle giovanili del Manchester City ma a soli 17 anni è stato acquistato dal Borussia Dortmund per poco più di 20 milioni di euro. In Germania l’attaccante inglese è riuscito a dimostrare tutto il suo potenziale, diventando nel giro di poco uno degli esterni più promettenti del calcio mondiale. Poi il trasferimento al Manchester United per più di 85 milioni e la fine della magia. Con la maglia dei Red Devils il classe 2000 non è mai riuscito a brillare, venendo mandato in prestito proprio al Dortmund e al Chelsea. Qui ha ritrovato continuità e ora sono in tanti, Napoli, Juve e Fenerbahce in testa a volergli dare un’altra chanche.