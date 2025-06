Starace: «De Laurentiis mi ha chiesto di restare al Napoli e resterò»

Tommaso Starace, lo storico magazziniere – e non solo – del Napoli, non lascerà il club azzurro. L’ennesimo colpo messo a segno in quest’estate dal presidente De Laurentiis. A raccontarlo lo stesso Starace ai microfoni di radio Kiss Kiss.

Le parole di Starace

«Il lavoro di magazziniere è un lavoro oscuro, ma che contribuisce alle vittorie ed ai successi».

Mertens? «Lo chiamiamo Ciro da un sacco di tempo. E’ un ragazzo d’oro, è un grande come persona».

McTominay? «Eccezionale, ha capito cosa vuol dire stare a Napoli come l’aveva capito anche Mertens. McTominay ha un cuore grande. Ciro mi ha invitato domani per la cittadinanza onoraria, non posso mancare».

Se resto a Napoli? «Il presidente mi ha invitato a restare, infatti resterò al Napoli ancora per diversi anni».

Maradona? «L’unico che poteva entrare in camera sua ero io. Amava i tifosi, viveva per i tifosi, era una persona che merita un posto speciale nel cuore di tutti i napoletani. Il mondo del calcio mi ha dato popolarità, poi ogni calciatore m’ha insegnato qualcosa».

Le sue mansioni vanno ben oltre quelle della gestione del materiale sportivo: “l’uomo del caffè” ha contribuito in maniera significativa all’accoglienza della squadra. La sua è una figura storica all’interno del club; da ormai circa trent’anni è parte integrante del team e ha stretto rapporti con diversi giocatori, tra cui Maradona, che menziona nella diretta.

Qualche giorno fa con Mertens:

Non è la prima volta che si parla dell’importanza del suo ruolo e dei rapporti di amicizia che lo legano ad alcuni calciatori. Nei giorni scorsi Starace aveva già fatto parlare di sé per i video e le foto in giro sui social che lo ritraggono in compagnia di Mertens a Capri: i due sono stati visti insieme ai festeggiamenti in onore dello storico magazziniere. Si credeva fosse prossimo alla pensione, ma stando alle sue parole, resterà con il club azzurro ancora a lungo.