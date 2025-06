«Spalletti, scusi, si è sentito tradito?» Il ct si alza e se ne va

In conferenza: «Per me il feeling l'ho trovato con tutti i calciatori. Mi farebbe piacere se qualcuno ha raccontato qualcosa per telefono».

Luciano Spalletti ha annunciato in conferenza stampa che non sarà più il ct della Nazionale italiana, ma sarà in panchina domani sera nel match contro la Moldavia per le qualificazioni ai Mondiali 2026.

«Spalletti, scusi, si è sentito tradito?»: la reazione del Ct

Il Ct non ha gradito la domanda sul feeling con i calciatori e ha dichiarato:

«Per me il feeling l’ho trovato con tutti i calciatori, sennò fammi nomi e cognomi. Se devo dire qualcosa, forse ho lisciato troppo. Sono andato sempre verso gli abbracci, di comprendere tante cose, dopo l’Europe0 essere meno ossessivo, più amico, più rotondo. Mi farebbe piacere se qualcuno ha raccontato qualcosa per telefono».

Alla domanda “si sente tradito?” da parte dei giornalisti, Spalletti ha deciso di abbandonare la conferenza.

«Mi ha fatto male non essere nelle condizioni di trovare il meglio da tutti. Non aver raggiunto la qualità di gioco che volevo raggiungere, sono dispiaciuto di me stesso. Accettando sapevo che ci sarebbero stati momenti difficili, c’era da diventare un corpo unico con i calciatori, poi non ci sono riuscito. La partita dell’altra sera siete stati gentili nel commentare, ho visto comprensione nel modo di scrivere i pezzi che mi riguardavano, siete stati anche troppo gentili per quello che si è visto. Sono deluso dai risultati che ho fatto. Ho creato problemi al movimento con i miei risultati. Sono deluso di me stesso».

«Io sarei andato avanti con questo gruppo qui. Poi prendi quelle imbarcate lì… A queste partite siamo arrivati col fiato lungo, non ci siamo arrivati benissimo per quello che è successo. Anche gli altri calciatori che ho preso dopo questi infortuni, si sono dimostrati ragazzi che possono essere richiamati».