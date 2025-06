In conferenza: «La mia intenzione è di credere negli emergenti, ma lo avevo chiamato per quanto visto nell'ultimo periodo. Non se l'è sentita ripensando a ciò che gli è successo attorno».

In conferenza stampa, il ct dell’Italia Luciano Spalletti ha confermato che il difensore dell’Inter Francesco Acerbi non ha risposto alla convocazione per i due match contro Norvegia e Moldavia.

Spalletti: «Acerbi non ha risposto alla convocazione, ma ho a che fare anche con giocatori più forti»

Spalletti ha dichiarato:

«C’è da fare una precisazione: Acerbi non ha risposto alla convocazione».

Per una questione fisica?

«No, ha ripensato ciò che è successo attorno a lui. Io lo avevo convocato per quanto fatto vedere in questo periodo. E’ vero che in fondo al campionato ci arriviamo tutti col fiato tirato, fare queste convocazioni non è stato facile ma dobbiamo mettere insieme tante di quelle cose. Nella risposta su Acerbi sulla data di nascita c’era l’intenzione di credere in quelli emergenti. Poi bisogna prendere atto delle reazioni di questi giorni».

Sostituirà Acerbi?

«Per il momento no, non lo andiamo a sostituire. Comunque dobbiamo ancora approfondire tutto con calma e serenità».

Gli avevi parlato prima di convocarlo? L’ha detto a te che non veniva? Ti è parso un no polemico?

«A me interessa andare a giocare. E’ chiaro che con uno come Acerbi avevo parlato prima, poi ci sono stati messaggi e telefonate. Ma io non voglio pensare niente, io voglio pensare a ciò che devo fare. Lui stamani mi ha detto per messaggio che non partecipa, io ho risposto e poi ci ho parlato per telefono e si va avanti. Ci sono tanti giocatori meritevoli».

La scelta che ha fatto Acerbi ti ha più sorpreso o deluso?

«Io non posso permettermi nessuna depressione. Si va fiduciosi a fare altre cose, altre scelte. Sapendo di avere a che fare con calciatori anche più forti».