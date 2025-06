Skriniar proposto al Napoli: è un vecchio pallino di Conte (Pedullà)

I francesi sarebbero disponibili a darlo in prestito partecipando al pagamento di buona parte dell’ingaggio. Se andrà via Rrahmani il Napoli può prendere due centrali

Il giornalista ed esperto di mercato Alfredo Pedullà ha lanciato un’esclusiva che vede il nome di Milan Skriniar accostato al Napoli. Il centrale di difesa – che in Italia ha vestito le maglie di Sampdoria e Inter (dove è stato allenato anche da Conte) – è tornato al Psg, ma sarà solo di passaggio. Per lui è probabile un futuro altrove. Il Napoli, per volontà del suo tecnico, potrebbe essere interessato anche perché se Rrahmani andrà via, gli azzurri potrebbero prendere due centrali. A seguire quanto si legge dal sito del noto giornalista.

Skriniar proposto al Napoli: è una vecchia idea di Conte, i dettagli

“Milan Skriniar è tornato al Paris Saint-Germain per fine prestito. Ha un contratto in scadenza nel 2028, guadagna circa 9 milioni a stagione, i francesi sarebbe disponibili a darlo in prestito partecipando al pagamento di buona parte dell’ingaggio. Nelle ultimissime ore Skriniar è stato proposto al Napoli, è un pallino di Conte che lo ha allenato all’Inter e che lo avrebbe voluto al Tottenham. Il Napoli farà valutazioni, ma potrebbe prendere due centrali (la prima scelta è Beukema) se Rrahmani andasse via. Sullo sfondo restano due club turchi: il Fenerbahce (che vorrebbe riprenderlo) e il Galatasaray che ha sondato”.

Leggi anche: Napoli e Bologna cercano l’accordo per Beukema, c’è già il sì del giocatore (Schira)

Queste, invece, le ultime su Beukema, secondo quanto riportato qualche giorno fa da Nicolò Schira su “X”.

“Sam Beukema ha un accordo di massima con il Napoli per un contratto fino al 2030 (3 milioni di euro all’anno). Il Napoli sta lavorando per raggiungere un accordo con il Bologna. Sono previsti colloqui diretti nei prossimi giusti”.