Napoli e Bologna cercano l’accordo per Beukema, c’è già il sì del giocatore (Schira)

Il Napoli e Sam Beukema hanno già trovato un accordo di massima per il trasferimento del difensore nel capoluogo partenopeo. C’è da convincere il Bologna e non sarà facile: il club felsineo non lascerà partire a cuor leggero il proprio leader di reparto. Nei prossimi giorni sono previsti dei nuovi colloqui. Lo riporta il noto giornalista Nicolò Schira sul proprio profilo “X” che di seguito vi proponiamo.

“Sam Beukema ha un accordo di massima con il Napoli per un contratto fino al 2030 (3 milioni di euro all’anno). Il Napoli sta lavorando per raggiungere un accordo con il Bologna. Sono previsti colloqui diretti nei prossimi giusti”, è la traduzione del post del collega.

Sam #Beukema has an agreement in principle with #Napoli for a contract until 2030 (€3M/year). Napoli are working to reach an agreement with #Bologna. Expected direct talks in the next days. #transfers

— Nicolò Schira (@NicoSchira) June 10, 2025