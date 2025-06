Sinner è ovunque, testimonial di ottomila pubblicità. Ora pure l’orrida canzone con Bocelli (Scanzi)

Andrea Scanzi sul Fatto quotidiano prima difende Sinner dal tifo e dalle castronerie dei calciofili che ahinoi da un po’ di tempo si sono riversati sul tennis, poi si sofferma sulla bulimia pubblicitaria di Jannik che praticamente è testimonial di qualsiasi marca col risultato che “più si inflaziona e più sta sulle palle”.

Ecco cosa scrive Andrea Scanzi per il Fatto quotidiano:

Se Sinner ha un difetto, è questa bulimia odiosissima – non so se sua o di chi lo gestisce – che lo porta a fare il testimonial di ottomila pubblicità. Dubito che avrà problemi di soldi da qui alle prossime dodici generazioni: è un ragazzo serio e intelligente, e potrebbe quindi rallentare. Più si inflaziona e più sta sulle palle. Ora ci mancava pure la “canzone” con Bocelli, che peraltro ha portato davvero fortuna (appena è stata annunciata, Jannik ha perso ad Halle). Il “brano” è di una bruttezza straziante, il video sembra una scena tagliata (giustamente) di Boris, il “contributo” di Sinner si riduce a qualche frase motivazionale letta (male) in inglese e la retorica di questo diversamente esaltante duetto è semplicemente insostenibile. In relazione alla grandezza dei due nomi coinvolti, si tratta forse dell’esperimento musicale più orripilante degli ultimi 50 anni. Davvero un obbrobrio senza pari, caricaturale e sconclusionato, inutile e tremebondo. Roba che in confronto Cicale di Heather Parisi era Janis Joplin e Fra’ Cionfoli se la giocava con agio come cantante dei Metallica.



Caro Jannik, sei un fenomeno e sei pure una persona pulita. Merce rara. Dammi retta: cerca di volerti più bene, e decidi per questo di rarefare un po’ di più le tue incursioni extra-tennistiche. O quantomeno sceglile parecchio meglio.