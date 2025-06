Napoli in pressing per Lucca: ora gli azzurri in vantaggio rispetto al Milan (Tmw)

Lorenzo Lucca è uno dei nomi di mercato della Serie A in vista della prossima stagione. Con l’Udinese quest’anno l’attaccante ha segnato 12 gol in campionato. Napoli e Milan sono interessati, ma gli azzurri sembrerebbero in vantaggio.

Il Napoli vuole trovare un accordo definitivo per Lucca

Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb:

In fase calda la trattativa fra il Napoli e l’Udinese per Lorenzo Lucca. Il centravanti della Nazionale piace anche al Milan di Massimiliano Allegri, ma al momento il Napoli sembra essere più avanti con Manna che ha alzato il pressing per provare a trovare gli accordi definitivi e regalare così ad Antonio Conte un importante sostituto di Romelu Lukaku, anche nell’ottica delle rotazioni fra campionato e Champions League.

Scrive Pasquale Tina su Repubblica:

Un attaccante centrale è sicuramente una priorità. Il Napoli pensa ad un giovane di livello da affiancare a Romelu Lukaku per completare un tandem importante. Lorenzo Lucca è più di una tentazione. Al club di De Laurentiis piaceva già la scorsa estate, poi l’interesse non si è trasformato in una trattativa. Il costo è elevato, almeno 30 milioni di euro, ma il Napoli ha da sempre buoni rapporti con l’Udinese. Lucca piace anche all’Inter e al Milan, quindi si prospetta un bel confronto di mercato per aggiudicarsi il 24enne di Moncalieri che sembra pronto al salto in una big.