Se Mark Walter ha comprato i Lakers, Ferrero (il signor Nutella) potrebbe comprare tutta l’Nba

Se Mark Walter ha comprato i Lakers, Giovanni Ferrero potrebbe comprare tutta l’Nba

Mark Walter ha comprato i Los Angeles Lakers per 10 miliardi di dollari, l’operazione finanziaria più grande della storia dello sport. Ma chi può permettersi un affare del genere? Se lo è chiesto il quotidiano spagnolo Marca che è andato a fare la radiografia della 589esima persona più ricca del mondo, secondo Forbes, con una fortuna stimata in 6,1 miliardi di dollari. Noi li consideriamo paperoni ma poi paperoni nemmeno tanto sono visto che, controllando l’elenco dei ricconi nel mondo secondo Wikipedia, Giovanni Ferrero (quello della Nutella) ha un patrimonio di 38.2 miliardi di dollari ed è n.41 al mondo, Andrea Pignataro (Ion Group) di 34.2 (n.53) e Giancarlo Devasini (Tether, criptovalute): 22,4 miliardi (90). Meglio di Walter anche Armani, Ardoino, Ferrari, Caltagirone e Aleotti. Tutti in grado di comprare i Lakers.

Marca scrive:

Walter, 65 anni, è l’amministratore delegato di Twg Global, che gestisce fondi attraverso società come Guggenheim Partners di cui è amministratore delegato. La società ha oltre 300 miliardi di dollari di asset in gestione. È stata fondata alla fine degli anni 90 dopo la fusione della sua azienda Liberty Hampshire con il family office Guggenheim.

Scrive Forbes:

Un’indagine della Sec durata un anno su Guggenheim per controverse transazioni immobiliari legate a Walter si sarebbe conclusa nel 2019 senza alcuna sanzione.

Tra i suoi investimenti personali, detiene partecipazioni in una azienda di alimenti a base vegetale, Beyond Meat, e nella Carvana che si occupa di vendita online di automobili. Nel 2012, è stato inserito nella lista delle persone più influenti dello sport mondiale in quanto proprietario dei Los Angeles Dodgers di baseball che lui e il suo gruppo di investimento hanno acquistato per 2,2 miliardi di dollari. Possiede inoltre partecipazioni nei Los Angeles Sparks della Wnba, nella squadra di tennis della Billie Jean Cup, nel Chelsea della Premier League, nel team Cadillac di Formula Uno e nella Women’s Professional Hockey League.

Secondo The Athletic,

la vendita dei Lakers potrebbe in futuro portare a una valutazione della squadra pari a 12 miliardi di dollari, citando una fonte anonima vicina alle trattative.

Il suo gruppo di investimento include Magic Johnson leggenda dei Lakers e il giocatore più importante nella storia della franchigia. Nel corso della sua carriera nel mondo dello sport, Walter è noto per non aver risparmiato alcuno sforzo finanziario per rafforzare le sue squadre e i suoi progetti. Ad esempio, ha ingaggiato la stella dei Dodgers Shohei Ohtani nel dicembre 2023. Il giocatore giapponese gode del contratto più costoso al mondo: 700 milioni di dollari per 10 anni.