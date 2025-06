I Lakers battono un altro record: sono stati venduti per 10 miliardi di dollari

I Los Angeles Lakers battono un altro record: sono stati venduti per 10 miliardi di dollari

Nel 1979 Jerry Buss, miliardario e giocatore di poker, comprò i Los Angeles Lakers per 67.5 milioni di dollari. Con loro, Buss acquistò anche la squadra di hockey dei Los Angeles Kings, e il Forum di Los Angeles. Erano i tempi dello show time con dieci campionati vinti dai Lakers tra il 1980 e il 2010. I tempi dei giocatori come Kareem Abdul-Jabbar, Magic Johnson, Bob McAdoo e infine Kobe Bryant e Pau Gasol. Fino a Lebron James. Un’era che oggi giunge al termine. La famiglia Buss (Jerry è morto nel 2013) ha annunciato la vendita della quota di maggioranza della franchigia gialloviola a Mark Walter, Ceo e capo di Twg Group, per la cifra record di 10 miliardi di dollari. L’accordo, che segna la fine di 46 anni di proprietà della famiglia Buss, vedrà comunque Jeanie Buss mantenere il suo ruolo di governatrice della squadra. La vendita rappresenta un record per la Nba, superando i 6.1 miliardi spesi poco prima per acquisire i rivali storici Boston Celtics.

La notizia, riportata da Shams Charania di Espn, conclude una lunga storia iniziata nel 1979 quando Jerry Buss acquistò i Lakers da Jack Kent Cooke per 67,5 milioni di dollari. Dodici anni dopo la sua scomparsa, la famiglia Buss cede le redini di una delle franchigie più iconiche della Nba. Twg Group è una holding company con vasti interessi nel mondo dello sport e deteneva già una quota di minoranza dei Lakers dal 2021. Il portafoglio di investimenti di Twg include la proprietà dei Los Angeles Dodgers (Mlb), delle Los Angeles Sparks (Wnba) e del Chelsea (Premier League). La compagnia ha anche un forte interesse nel motorsport, possedendo diversi campionati e avendo recentemente acquisito la scuderia Cadillac, pronta a competere in Formula 1 dal 2026.

I 10 miliardi per i Lakers sono una cifra sbalorditiva, il Chelsea è stato venduto a 3

Secondo Ramona Shelburne di Espn, Walter si era già assicurato il “diritto di prelazione” su un’eventuale vendita del 66% delle quote dei Lakers in mano ai Buss nel 2021, quando aveva acquisito il 26% da Phil Anschutz. Questa mossa lo ha posizionato idealmente per rilevare la franchigia.

La valutazione di 10 miliardi di dollari stabilisce un nuovo record nel mondo dello sport, una cifra sbalorditiva se si considera che i Boston Celtics sono stati venduti per 6,1 miliardi di dollari solo tre mesi fa. Questo accordo sottolinea il valore inestimabile e l’attrattiva globale del marchio Los Angeles Lakers. In una classifica riportata sui media americani, Alle spalle di Los Angeles Lakers (10mld) e Boston Celtics (6.1 mld) il terzo posto è occupato dalla franchigia Nfl dei Washington Commanders (6.05 miliardi di dollari nel 2025). Per trovare una squadra di calcio bisogna andare fino al 7mo posto con il Chelsea (3.1 miliardi di dollari nel 2022) e poi il 14esimo con il Manchester United (1.5 miliardi di dollari nel 2005).

La benedizione di Magic Johnson

Magic Johnson ha rilasciato una dichiarazione su X:

“Mia sorella Jeanie Buss ha fatto un grandissimo lavoro nel chiudere un affare incredibile e scegliere la persona giusta per portare avanti l’eredità Lakers e la loro tradizione vincente”, ha scritto Magic – in questi giorni in vacanza in Italia, su X. “Mark Walter è un mio socio in affari e un amico. Mark Walter è la scelta migliore e la miglior persona possibile per occuparsi del marchio Lakers. La prova è quello che è riuscito a fare con i Dodgers, vincendo 2 World Series e 11 titoli di division negli ultimi 12 anni. I tifosi dei Lakers devono essere entusiasti: Mark è guidato dalla voglia di vincere e dalla ricerca dell’eccellenza e sa fare tutto nel modo giusto. E ci metterà le risorse che servono per vincere. Capisco perché Jeanie abbia venduto la squadra a Mark: sono simili, persone competitive, hanno un cuore grande e entrambe preferiscono rimanere dietro le quinte. Sono estremamente intelligenti, visionari, grandi leader. Questo è l’affare perfetto e sono felicissimo. E tutti i tifosi dei Lakers nel mondo dovrebbero essere entusiasti”.