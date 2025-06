Sarri: «La mia squadra attuale non è come il Napoli del 2018 perché ha caratteristiche completamente diverse»

Maurizio Sarri, nuovo tecnico della Lazio, ha rilasciato un’intervista a Sky Sport a proposito della mancanza di talento nel nostro Paese:

«La verità è che non c’è più una grande connessione fra il movimento dei club e il movimento della Nazionale, lo penso da diversi anni. Non so quanti saranno i giocatori italiani elegibili per la Nazionale in Serie A, ma penso non più del 15-20%. Questo succede anche in altri campionati. Noi a livello di club negli ultimi anni abbiamo fatto bene: nel ranking Uefa un secondo posto due anni fa e un terzo posto quest’anno. Niente lascerebbe far pensare a una Nazionale che sta fuori per dodici anni dai Mondiali. Però purtroppo penso che questa forbice fra i club e le nazionali si stia allargando».

Leggi anche: Sarri e la passione nascosta della MotoGp: «Nella mia Lazio vorrei Acosta, è molto veloce»