Sacchi sul Mondiale 1994: «I massaggiatori prima della finale, “Arrigo, non c’è nulla da massaggiare. Non hanno più muscoli”»

Alla vigilia dei Mondiali per Club Arrigo Sacchi ha racontato alla Gazzetta dello Sport del suo Mondiale quello dell’estate 1994, il Mondiale dell’Italia di Arrigo Sacchi e di Roberto Baggio, il Divin Codino.

«Se mi nomina ancora quei posti, mi vengono subito i calori… Avevo detto che la costa est non era adatta per la preparazione del Mondiale e un anno prima, dopo un lungo sopralluogo, scrissi una relazione per i dirigenti della Federcalcio».

«Mi dissero che l’Italia doveva giocare a est, tra New York, Washington e Boston, perché lì c’era la più alta concentrazione di immigrati e avremmo avuto tantissimo supporto da parte del pubblico. Sapete come andò a finire? Che alla prima partita, al Giants Stadium di New York, contro l’Irlanda i nostri tifosi non erano neanche la metà rispetto agli irlandesi».

Sacchi ricorda con angoscia le temperature americane e teme che sarà anche peggio per i calciatori impegnati nel Mondiale per Club.

Non fu una Nazionale spettacolare, però.

«E come si può fare spettacolo a quelle temperature? Comunque mi sembra che alcune belle giocate si siano viste e, lo ripeto per la millesima volta, ai miei ragazzi posso soltanto dire grazie. Negli spogliatoi, subito dopo la premiazione, qualcuno piangeva per la sconfitta. Io mi misi in mezzo allo stanzone e dissi: “Voi avete date l’anima e per me siete degli eroi! Quando uno dà tutto quello che ha non ha nulla da rimproverarsi”. Di più non potevo chiedere. Ma sapete che cosa mi dissero i massaggiatori prima della finale?».

No, ci dica.