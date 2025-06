Ritiro Castel di Sangro: il Napoli affronterà Girona, Olympiacos e una squadra francese (Kkn)

Il Napoli campione d’Italia svolgerà la prima parte della preparazione alla stagione 2025/2026 in quel di Castel di Sangro. La squadra azzurra sarà in Abruzzo da 30 luglio al 14 agosto, tempo durante il quale giocherà tre partite amichevoli. Poco fa, Radio Kiss Kiss Napoli ha riferito quali sarebbero le avversarie nei match in questione. Si tratta di Girona, Olympiacos e una squadra francese. Si attendono conferme ufficiali o eventuali smentite.

Il Napoli lancia la T-shirt ufficiale per l’arrivo di Kevin De Bruyne. 30 euro sullo store ufficiale

È appena sbarcato, ma l’attesa è stata lunga e il napoli non si è lasciato trovare impreparato. Con l’arrivo del campione internazionale Kevin De Bruyne, il club partenopeo ha deciso di dare il via a una nuova era anche fuori dal campo con la prima mossa di marketing dedicata ai tifosi: la nuova T-shirt ufficiale: elegante blu navy, che unisce lo stile della città partenopea con la personalità di uno dei centrocampisti più raffinati del panorama internazionale.

L’arrivo di De Bruyne a Napoli e nel campionato italiano è un segnale forte, oltre per i tifosi, anche per far capire ancora di più, se ce ne fosse bisogno che il club di De Laurentiis ha intenzione di continuare a costruire e consolidare una realtà seria. Proprio per questo, come i grandi club, si è deciso di puntare sul marketing e sfruttare l’arrivo del calciatore.

Realizzata in morbido cotone, presenta la scritta Kdb sul lato sinistro del petto, mentre dietro troviamo un’immagine stilizzata del campione belga che si va a sovrapporre ad un’altra scritta Kdb. Unisce comfort e design essenziale, con diverse stampe che omaggiano uno dei centrocampisti più ammirati al mondo.

Disponibile in taglie dalla S alla Xxl al prezzo di 30 euro sullo store ufficiale SSC Napoli, il capo è perfetto per tifosi che vogliono mostrare il proprio supporto con comfort e stile in ogni situazione. Un perfetto esempio di come il marketing sportivo possa trasformare un acquisto in campo in un’opportunità di crescita economica e di immagine, coinvolgendo i tifosi in modo diretto e innovativo.

Ecco la descrizione ufficiale della nuova T-shirt Kevin De Bruyne

“SSC Napoli T-Shirt Kdb Blu Navy

Celebra l’arrivo di una leggenda del calcio mondiale con la T-Shirt ufficiale SSC Napoli dedicata a Kevin De Bruyne. Questa maglia esclusiva rappresenta il capo imperdibile per ogni vero tifoso azzurro. Realizzata in cotone, la t-shirt presenta sul retro un’illustrazione stilizzata di De Bruyne in azione, sovrapposta alla scritta Kdb”.