Refugees Solidarity Cup: la coppa dei rifugiati: «Il calcio mi permette di dimenticare i miei problemi» SoFoot

Il 20 giugno 2025, come riporta il sito Sofoot.com, si è disputata la Refugees Solidarity Cup, organizzata da Alteralia, una giornata dove il calcio diventa pretesto per unirsi, conoscersi, esistere. Sul campo, si sono incrociate le storie che arrivano da ogni angolo del mondo: Afghanistan, Sudan, Ucraina, Siria. Ma anche Lingue diverse, destini unici, ma un linguaggio comune quello del pallone.

Le squadre sono miste, i sorrisi sinceri. Accanto ai rifugiati, operatori di associazioni come Emmaus, Coallia, l’AC Paris. Tutti insieme, senza differenze, senza barriere. Alcuni giocatori non si capiscono a parole, ma bastano i gesti, gli sguardi, l’entusiasmo. Il calcio diventa davvero un mezzo universale di emancipazione.

Presente anche Vikash Dhorasoo, ex calciatore e figura simbolo dell’impegno sociale, che ha voluto fare da padrino all’evento. E non è una data casuale: il 20 giugno è la Giornata Mondiale del Rifugiato. Una ricorrenza che quest’anno cade all’indomani di un’operazione massiccia alla Gare du Nord, con oltre 4.000 agenti impegnati in controlli che molte associazioni hanno definito una vera e propria “retata”.

In questo contesto teso, il torneo è sembrato un atto necessario. Una risposta umana, sportiva, simbolica. Dare voce a chi, troppo spesso, viene privato della propria. Offrire uno spazio dove non contano i documenti, ma la voglia di esserci. Dove ogni passaggio è un gesto di fiducia, ogni gol una piccola rivincita.

Ma dietro ogni partita giocata sotto il sole cocente, ci sono volti, accenti, storie. Alcuni si raccontano con poche parole. Ecco alcune delle dichiarazioni che hanno rilasciato in campo quel giorno, più forti di qualsiasi risultato.

Shahram, 34 anni, originario dell’Iran:

«Quando ho lasciato l’Iran 15 anni fa, ho potuto giocare in un club di futsal in Croazia per qualche tempo: l’FC Nacional. Sono rimasto un po’ a Zagabria, perché in Croazia non c’è una città per i rifugiati. Sono quasi partito per Rijeka, ma non è successo, quindi sono partito per la Francia. Da allora, sono diventato giocatore e allenatore per l’associazione Kabubu. In dodici anni, abbiamo vinto molti trofei. Dopo di che, ho iniziato a mettermi in altri sport: ho corso maratone, mezze maratone, 10 chilometri… Ho persino potuto portare la fiamma olimpica l’anno scorso! Dopo tutto questo, posso solo dire “Grazie Francia”. Con questo torneo, molti giovani scopriranno cosa significa giocare in squadre miste. Alcuni provengono da paesi come l’Afghanistan, dove è molto complicato fare questo genere di cose. Imparano come funziona l’uguaglianza, ed è a questo che può servire il calcio. »

Issiaga, originario della Guinea:

«In Francia, non è come a casa nostra dove non abbiamo la possibilità di fare ciò che ci piace, ma piuttosto ciò che la famiglia vuole. Ovviamente, le nostre vite come richiedenti asilo non sono molto semplici. Quindi, quando c’è un’attività come questa, intorno al calcio che ci appassiona tutti, è qualcosa di buono per noi e per le nuove generazioni. Questo ci permette di superare noi stessi, di motivarci per raggiungere i nostri obiettivi. Dico grazie a coloro che organizzano questo evento, perché noi, rifugiati, non abbiamo spesso questo tipo di opportunità, ed è un piacere parteciparvi.»

Safiullah, 27 anni, originario dell’Afghanistan:

«Sono arrivato qui il 18 luglio 2022. La mia venuta è stata molto difficile, perché non c’era né casa, né lavoro, né denaro. Come molti altri, me ne sono andato a causa della guerra, ora che i talebani hanno preso il controllo di Kabul. La mia famiglia è rimasta lì. Avevamo già lasciato dove vivevamo prima, perché sono originario della provincia di Logar (una delle province considerate le più pericolose del paese, situata a est, ndr). Questa situazione è molto complicata, sia per la mia famiglia che per mia moglie. Ho già giocato tre, quattro volte su questo campo, ma ho anche giocato molto a Kabul. Nel club dove ero, erano quattro allenamenti a settimana e pagavano tre euro al giorno. Questo torneo mi permette di fare quello che mi piace: giocare a calcio»

Safi, 25 anni, originario dell’Afghanistan:

«Giocavo molto a calcio in Afghanistan con i miei amici, prima che arrivassero i talebani. Sto aspettando la mia domanda di asilo, quindi non ho ancora un lavoro, ma ho trovato una squadra con cui giocare a calcio a Parigi. C’è di tutto qui: affari, posti, posti per allenarsi… Anche se ho dei problemi da quando sono qui, rispetto a quello che c’era a Kabul, si può dire che non ci sono problemi. »

Ibrahima, 18 anni, originario della Guinea:

«Non ho molta voglia di entrare nei dettagli del perché ho lasciato la Guinea, ma l’importante è che oggi sono in Francia e che va molto meglio di prima. Sognavo di giocare a calcio, ma ho anche incatenato i lavori nella ristorazione. L’AC Paris ci ha offerto una tenda, ha sollevato il morale quando la vita era molto difficile. Ringraziamo il buon Dio, perché sappiamo che per alcuni dei nostri amici è molto complicato. Vediamo le notizie, per esempio il ministro dell’Interno che non vuole vederci… Cerchiamo comunque di integrarci per far sì che le cose vadano meglio in Francia. Per quanto rista il calcio, ero molto forte in Guinea, come difensore centrale. Ma sulla strada per il Mali, ho avuto un grave incidente al piede. Ci è voluto del tempo per curarsi, quindi posso solo fare come oggi, e giocare un po’ a futsal. Non sono riuscito a fare del calcio la mia vita, ma riesco a fare le mie due passioni: il calcio e la gastronomia. Io ho imparato la cucina italiana, tutto ciò che è pasta, pizza, rigatoni… Si fa di tutto per evitare di cadere nella delinquenza. »

Koméma Koffi, 30 anni, originaria della Costa d’Avorio:

« In Costa d’Avorio, mi vergognavo di me stesso a causa del mio passato, quindi è per questo che me ne sono andato. La Francia è un paese di diritto. Quando sono arrivato a fine febbraio, sono stato accolto bene con l’associazione Alteralia. Avevo un amico che avrebbe dovuto ospitarmi al mio arrivo, ma una volta in Francia, il telefono non risponde più. Anche se non è facile ottenere il mio asilo, ringrazio la Francia per l’aiuto che ci dà. Succede che ci fanno fare delle uscite, nei musei o per giocare a calcio, per dimenticare il nostro stress. Su un campo, sono portiere. Dato che ognuno ha la sua esperienza, è difficile giudicare, ma mi trovo piuttosto forte. Il calcio mi permette davvero di dimenticare i miei problemi, dimenticare che si potrebbe rimandare in Spagna in qualsiasi momento. »

Djabir, 33 anni, originario del Darfur:

«Sono venuto in Francia nel mese di marzo 2015, cioè poco più di dieci anni fa. Come molti qui, è la guerra che mi ha fatto lasciare il Sudan. Sono passato per la Libia, prima di attraversare il mare fino all’Italia, poi alla Francia. Inizialmente avevo intenzione di raggiungere l’Inghilterra, ma non ho avuto questa possibilità. Arrivati qui, siamo soli, mangiamo e dormiamo per strada. Le associazioni ci danno dei vestiti e poi un tetto. Ho finito per avere i miei documenti dopo tre anni, dopo molte complicazioni. Ho giocato molto in difesa quando ero a scuola, ma ora vengo come tifoso. Oggi, il mio cuore ha difficoltà a seguirlo quando bisogna correre. In Sudan, sono un grande fan di una squadra che si chiama Al-Hilal Omdurman, senza dimenticare il Real Madrid. Il calcio è qualcosa di molto importante per incontrare l’altro, quelli che non si conoscono, per farsi degli amici. »