Raspadori, possibile futuro alla nuova Roma di Gasperini (Pedullà)

L'esperto di mercato: "Se decidesse di andare a giocare, per non partire da seconda scelta, gli estimatori non mancherebbero. Compreso Gian Piero Gasperini, nuovo allenatore della Roma".

Quale futuro per Giacomo Raspadori? L’attaccante emiliano è stato fondamentale per il Napoli nella corsa scudetto, ma non è certo di restare all’ombra del Vesuvio: come lecito che sia, vuole giocare con maggiore continuità e per farlo potrebbe trasferirsi altrove. Ne parla il giornalista esperto di mercato Alfredo Pedullà, il quale riferisce di un possibile approdo dell’ex Sassuolo alla Roma.

Le ultime di Pedullà sul futuro di Raspadori

Di seguito quanto scritto da Pedullà sul suo sito ufficiale:

“Giacomo Raspadori ha avuto un comportamento esemplare a Napoli: durante la sessione invernale aveva chiesto di andar via, Conte lo ha trattenuto, il suo rendimento è cresciuto e ha segnato gol pesanti per la conquista dello scudetto. Il futuro di Raspadori è da capire, all’interno di una monumentale campagna acquisti che il Napoli organizzerà. Se decidesse di andare a giocare, per non partire da seconda scelta, gli estimatori non mancherebbero. Compreso Gian Piero Gasperini, nuovo allenatore della Roma, che la scorsa estate aveva forzato per Raspadori a Bergamo e aveva fatto la stessa cosa – senza successo – nell’ultima sessione di mercato. Più o meno il discorso che abbiamo fatto per Lucca, in attesa di capire se si potrà entrare eventualmente nel vivo delle trattative”.

Il Corriere dello Sport fa il punto sul calciomercato del Napoli. E tra i papabili spunta anche Fabio Moretti calciatore della Juventus in prestito al Genoa.

Scrive il Corriere dello Sport:

Richiesto Fabio Miretti, 21 anni, l’ultima stagione in prestito al Genoa dalla casa base Juventus. Manna lo conosce benissimo sin dai tempi della Next Gen. E lo ha sempre osservato e apprezzato, inserendolo già in passato nelle liste di mercato: centrocampista duttile, con Vieira ha giocato mezzala, nel tris di trequarti e nei tre davanti. Ha due fasi e buonissime doti offensive. Tre gol e tre assist, il suo score. Il Napoli è in agguato.