Psg in pole, quarta l’Inter, nona la Juventus: la griglia dei favoriti al Mondiale per Club secondo Opta

Mancano ormai pochi giorni all’inizio del Mondiale per Club (o Coppa del Mondo per Club), nuovo torneo organizzato dalla Fifa e che vedrà impegnate le squadre più blasonate del pianeta. La manifestazione si svolgerà dal 14 giugno (sabato prossimo) al 13 luglio negli Stati Uniti. Alla vigilia, c’è grande attesa tra gli appassionati e gli addetti ai lavori hanno già cominciato a stilare le griglie di partenza delle compagini favorite.

Nelle ultime ore, è arrivata anche la griglia di Opta Analyst, che però fonda le sue previsioni su parametri statistici ben determinati.

Venendo dunque alle previsioni, in pole position Opta colloca il Paris Saint-Germain fresco del trionfo in Champions, con una probabilità di vittoria del 18,5%. Il Manchester City è subito dietro i francesi col 17,8%, nonostante la stagione deludente “condita” dal terzo posto in Premier League e dall’eliminazione ai play-off di Champions. Il gradino più basso del podio è invece occupato dal Bayern Monaco col 12,8%, quarta l’Inter col 12,3%. E il Real Madrid? I Blancos figurano in quinta piazza con una probabilità di vincere la competizione del 9,8%.

A seguire, a concludere la top-10 troviamo Chelsea con 8.4%, Borussia Dortmund 5,4%, Atletico Madrid 5,1%, Juventus 3,6% e Benfica 3,3%. Ecco il quadro completo della situazione:

Who will win the first expanded edition of the FIFA Club World Cup?

It’s time to look at the Opta Supercomputer pre-tournament predictions.

Tap below to read 👇🔮

— Opta Analyst (@OptaAnalyst) June 9, 2025