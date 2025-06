Perché i parastinchi sono sempre più piccoli? Perché non ci sono più i falli di una volta, dice il Times

Non ci sono regole particolari, e così i giocatori ne approfittano anche per moda. E poi oggi gli arbitri li proteggono di più

Ci si stanno rimpicciolendo i parastinchi. Il Times ha notato questa tendenza e ha cercato di spiegarsela, visto che “non c’è molto che un arbitro possa fare riguardo alla scelta di un giocatore in termini di protezione per gli arti inferiori”.

“I parastinchi sono obbligatori dal 1990, ma non c’è nulla nelle leggi di Ifab, a parte definizioni vaghe come “adatto” e “appropriato”, che indichi la taglia o il materiale. Con la crescente tendenza a versioni sempre più piccole, l’Ifab sostiene che sia responsabilità dei giocatori, non dell’arbitro, decidere cosa costituisca una protezione ragionevole”. I migliori esempi del genere sono Grealish, Huijsen, ma anche Zabarnyi, o Guéhi.

“Alcuni giocatori ora infilano un’imbottitura di schiuma lì sotto per rispettare il regolamento. A novembre, Michael Olise ha fatto un ulteriore passo avanti, rifiutandosi completamente di indossare parastinchi. Mentre l’ex ala del Crystal Palace si preparava a entrare dalla panchina per il Bayern Monaco nella partita di Champions League contro il Paris Saint-Germain, il quarto uomo ha notato che non indossava alcuna protezione. Dopo un brusco scambio di battute, e dopo averne infilato un paio a malincuore nei calzini, Olise se li è tolti di nascosto e li ha lanciati verso la panchina prima di correre in campo. Ora, tutto questo ha davvero importanza? I microparastinchi sono pericolosi? O i parastinchi sono davvero così importanti nel calcio moderno? E poi, hanno mai fatto qualcosa per proteggere dagli infortuni più gravi?”

“Prima del 1990, i giocatori potevano indossare ciò che volevano sotto i calzini e molti preferivano non indossare nulla. Ma che ci crediate o no, però, i parastinchi sono presenti nel calcio da circa 150 anni. I ​​giocatori vogliono sentirsi leggeri e agili in campo, anche solo mentalmente. Quando ci si allena tutta la settimana senza indossarli, si può forse capire perché guardare le gambe con pezzi di plastica (o fibra di carbonio) attaccati potrebbe avere l’effetto opposto il giorno della partita. Eppure non c’è dubbio che la moda moderna dei calzini sotto i polpacci abbia molto da dire. I calciatori sono un gruppo divertente. Ogni dettaglio conta; anche l’aspetto. E con l’evoluzione del gioco – con una maggiore protezione da parte degli arbitri e sviluppi tattici che portano i difensori a effettuare molti più passaggi che placcaggi – sono cambiate anche le priorità per questa generazione”.

“Studi hanno dimostrato che i parastinchi offrono una certa protezione contro le fratture della tibia, ma la forza di un contrasto è raramente l’unico fattore in tali traumi. Il più delle volte, il piede rimane piantato a terra, o intrappolato in una posizione infelice al momento dell’impatto, che spesso avviene lateralmente anziché frontalmente”.

“La tendenza ha generato un’industria artigianale. Oltre ai micro parastinchi di marchi specializzati, le versioni personalizzate con immagini di famiglia, trionfi sportivi o, nel caso dell’ex attaccante del Real Madrid e della nazionale spagnola Joselu, del suo amato cane, sono ormai all’ordine del giorno negli spogliatoi. Il difensore del Manchester City, Josko Gvardiol, è noto per indossare un piccolo paio di protezioni a tema “Il Padrino” con la scritta “Tieni gli amici vicini, ma i nemici ancora più vicini” sopra un’immagine del personaggio di Marlon Brando, Don Corleone”.

E se siete disposti a spendere 195 sterline, i vostri parastinchi ora possono anche raccogliere una montagna di dati sulle prestazioni. XSEED, creato dalla società di analisi italiana Soccerment, raccoglie tutto, dai dati sui passaggi, sui tiri e sui goal attesi, fino ai dati su distanza, velocità e geolocalizzazione. Tutte le informazioni vengono raccolte su un’app per smartphone, per essere utilizzate dagli allenatori o caricate sulle piattaforme di scouting. Li usa Federico Dimarco.