Il Bologna ne chiede 45 e 35. Il Napoli ha i soldi per orientarsi altrove, non intende sprecarli per impazienza e men che meno per ansia.

Per Ndoye e Beukema il Napoli può e vuole spendere 25 e 20 milioni (Gazzetta)

La distanza tra Bologna e Napoli per Ndoye e Beukema è considerevole. Il Napoli offre poco più della metà di quanto richiesto dal club di Saputo che ha una visione diciamo molto ottimistica del valore dei suoi due giocatori. Ndoye lo valuta 45 milioni e Beukema (che ha 26 anni e zero presenze in Nazionale olandese) 35.

Il Napoli è molto ma molto distante come conferma anche la Gazzetta con Antonio Giordano:

Bologna e Napoli si sono accomodati al tavolo erano entrambe consapevoli delle distanze siderali tra domande ed offerta: lo sapeva Giovanni Sartori, il diesse rossoblù, e lo percepiva Giovanni Manna, l’omologo partenopeo. Perché se solo su Ndoye (25 a ottobre) c’era quella voragine di quindici milioni, è chiaro che sarebbe diventato tutto maledettamente più complicato aggiungendoci Beukema (27 a novembre). Dal riassunto delle puntate precedenti, dentro un viaggio nello spazio, riemerge ciò che è noto: il Napoli si è spinto sino al 25 milioni per Ndoye, arriverebbe a trenta ma con fatica; e quanto a Beukema, che pure interessa sul serio, il tetto sarebbe stato fissato intorno ai 20 milioni di euro.

Il Bologna scambia Ndoye e Beukema per il paltò di Napoleone e chiede 45 per il primo e 35 per il secondo

Il Bologna scambia il Napoli per il pollo da spennare e spara 80 milioni per Ndoye e Beukema. Secondo gianluca di Marzio le valutazioni dei due giocatori ad opera del club rossoblù sono rispettivamente di 45 milioni per l’esterno d’attacco svizzero e 35 per il difensore olandese che ha 26 anni vanta zero presenze nella Nazionale Orange.

Di Marzio dice che c’è distanza tra il Napoli e il Bologna. Noi ci auguriamo che ci sia voragine più che distanza. Ci sembrano cifre non fuori mercato, di più. Poi, ovviamente, starà al Napoli. Magari il club vorrà spendere una cifra folle per Ndoye, pare che l’esterno piaccia molto ad Antonio Conte. Di Marzio aggiunge che in attacco restano vive le piste Lucca e Nunez

In conclusione, possiamo dire che l’incontro tra Manna e i vertici del Bologna si è risolto con una bella stretta di mano. E basta.

Ndoye e Beukema, fumata grigia: Napoli e Bologna ancora lontani dopo l’incontro di oggi (Di Marzio)

Il giornalista Gianluca Di Marzio riporta gli ultimi aggiornamenti in merito alla trattativa tra Napoli e Bologna per il possibile approdo in azzurro di Ndoye e Beukema. Stando all’esperto di mercato, non ci sarebbero stati passi in avanti dopo l’incontro andati in scena quest’oggi tra la dirigenza azzurra e quella felsinea. Le parti torneranno dunque a parlarsi nei prossimo giorni.

Di seguito quanto si legge sul sito ufficiale di Gianluca Di Marzio: “C’è stato l’incontro interlocutorio tra Napoli e Bologna, come vi avevamo raccontato nel corso degli ultimi giorni. Sul tavolo discusse le operazioni legate a Ndoye e Beukema, calciatori rossoblù che piacciono al Napoli di Conte. Resta la distanza tra i due club per entrambi i giocatori, sia per l’attaccante che per il difensore. Le parti, dunque, si riaggiorneranno per capire se si potrà continuare con le trattative”.

