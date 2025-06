Per Bruno Fernandes l’Al Hilal pronto a sborsare 200 milioni di sterline (237 milioni di euro) – Daily Mail

Nelle ultime settimane ci sono sempre più voci ad alimentare l’addio di Bruno Fernandes che potrebbe lasciare il Manchester United di cui è capitano da qualche anno. Su di lui c’è il pressing dell’Al Hilal pronto a fare follie per portarlo in Arabia Saudita. Ultimi aggiornamenti sono stati dati dal Daily Mail, secondo il quale il portoghese si è visto con Joao Cancelo. Suo connazionale ma soprattutto calciatore del club saudita che è pronto a sborsare 200 milioni di sterline che sarebbero 237 milioni di euro. A seguire quanto si legge.

Bruno Fernandes a cena con Cancelo: Al Hilal sempre più vicino?

“Bruno Fernandes ha alimentato le speculazioni su un suo possibile passaggio alla Saudi Pro League dopo essere stato visto cenare con una stella dell’Al Hilal. Il capitano del Manchester United ha un’offerta sul tavolo che si ritiene valga 200 milioni di sterline per un contratto triennale per unirsi al club saudita. L’Al-Hilal insisterà con Fernandes per ottenere una risposta. Secondo quanto riferito dal Mail Sport, l’agente di Fernandes, Miguel Pinho, ha trascorso la scorsa settimana tre giorni all’hotel Four Seasons di Riyadh, dove ha incontrato personalmente i dirigenti dell’Al-Hilal”.

Leggi anche: Lo United cambi nome e si faccia chiamare “La squadra di Bruno Fernandes” (Telegraph)

“Ma l’agente di Fernandes non è l’unico ad avere contatti con il personale dell’Al Hilal. Il giocatore stesso è stato avvistato alla festa di compleanno di Joao Cancelo durante il fine settimana. I due hanno preso parte ad una cena di gruppo per celebrare il 31° compleanno dell’ex stella del Manchester City. I due connazionali scenderanno in campo con la nazionale portoghese più avanti questa settimana. Ma la tempistica di questo incontro non farà che alimentare le speculazioni”.