Lo United cambi nome e si faccia chiamare “La squadra di Bruno Fernandes” (Telegraph)

«Piacere, Manchester United. Per gli amici, la squadra di Bruno Fernandes». Ormai i Red Devils non sopravvivono senza il portoghese e attuale capitano; ieri suo il gol del pareggio contro l’Arsenal 1-1.

Il quotidiano continua:

Nessuno ha fatto di più per questa squadra negli ultimi cinque anni dell’infaticabile centrocampista portoghese. E nessuno continua a fare di più. Fernandes porta un peso sulla schiena da tanto tempo, più di quanto la maggior parte dei tifosi dello United possano ricordare, bisogna chiedersi quante volte la squadra sarebbe affondata senza di lui. Certo, ci sono stati momenti in cui ha cercato la giocata difficile e regalato palla agli avversari, ma in quanti ex giocatori dello United avrebbero avuto il coraggio di rimanere in una squadra così disastrata? Il suo gol di ieri è stata la rete numero 169 in 275 partite col club, dal suo arrivo nel gennaio 2020. È più facile elogiare un giocatore che milita in una squadra che vince sempre; molto più difficile avere lo stesso impatto che Fernandes ha con i Red Devils in un momento in cui lo United sembra sull’orlo di crollare.

Il Telegraph scrive:

Nel dicembre 2023, i tifosi dello United applaudirono per il cambio di Martial con Hojlund che gli subentrò nel secondo tempo in un match contro il Bournemouth. Ma ora è proprio il danese che è diventato l’emblema dell’attacco spezzato dello United. Ingaggiare un nuovo centravanti è la priorità del club nella prossima finestra di mercato, e non è difficile capire perché. Solo West Ham, Everton e le ultime tre squadre di Premier League hanno segnato meno dei 33 gol dello United in 27 partite di campionato. Hojlund ne ha fatti due, uno in meno di Zirkzee; McTominay la scorsa stagione, da centrocampista, ne aveva segnati sette in questa fase del campionato.

ilnapolista © riproduzione riservata